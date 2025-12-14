Llama Profeco a exhibir abusos durante el operativo vacacional decembrino

Manuel Leal Villarreal, director general de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO), exhortó a consumidores y medios de comunicación a señalar públicamente a los negocios establecidos que incumplan la ley

TAMPICO, TAM.- Ante el incremento del consumo durante el periodo vacacional decembrino, la Procuraduría Federal del Consumidor lanzó un llamado directo a no tolerar abusos.

El funcionario dejó claro que habrá vigilancia permanente por parte de la autoridad federal y que la denuncia social es clave para frenar malas prácticas.

“PROFECO va a estar vigilando y también hacer un llamado a los consumidores, a ustedes medios de comunicación. De exhibir, informar al consumidor en temas donde haya abusos, en dónde se cometan prácticas abusivas, en dónde no se estén respetando los derechos”

Leal Villarreal expresó que el operativo decembrino ya se encuentra en marcha y se mantendrá activo durante las festividades.

“Se lleva a cabo un operativo decembrino, acabamos el Día de Reyes”

Reiteró que el objetivo es garantizar precios justos y un trato digno a los consumidores en estas fechas de alta demanda.

El director de ODECO dijo que existe una instrucción directa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que el Estado mexicano esté presente en territorio y no opere a distancia.

En ese contexto, recordó que personal de la dependencia acudió recientemente al estado de Veracruz para verificar que no se incrementaran, ni condicionaran los precios de productos de la canasta básica tras la emergencia provocada por el desbordamiento de ríos.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón