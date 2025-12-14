Machismo retrasa diagnóstico de cáncer de próstata y cuesta vidas, advierte urólogo

El temor a la exploración física es la principal razón por la que muchos pacientes evitan la consulta médica.

TAMPICO, TAM.- El machismo sigue cobrando factura en la salud de los hombres en México. La resistencia a acudir al urólogo impide detectar a tiempo el cáncer de próstata, una de las principales causas de muerte entre varones, advirtió el cirujano urólogo Mario Eduardo Orozco Acosta.

“El machismo que prevalece en el país hace que los hombres no acudan a revisión de la próstata para detectar a tiempo el cáncer”

El especialista explicó que el temor a la exploración física es la principal razón por la que muchos pacientes evitan la consulta médica.

“Lamentablemente en México somos muy machistas, existe ese: ¿cómo me voy a dejar revisar?… Por eso no van y lamentablemente van a verme cuando ya está avanzado el proceso, cuando ya hay metástasis… Le podemos dar paliativos, cuidados, pero ya una solución temprana es muy difícil”

Señaló que ha atendido numerosos casos en hombres mayores de 50 años.

Orozco Acosta dijo que existe desinformación sobre el antígeno prostático, el cual no es un método diagnóstico único.

“Así es, el tacto rectal sí es necesario. Es más, están en un error creyendo que el antígeno prostático es para diagnosticar cáncer… Hay cánceres de próstata que no elevan el antígeno prostático”

Indicó que la pena, la desidia y la falta de información provocan que el cáncer se detecte cuando ya está avanzado.

De acuerdo con las guías médicas, todos los hombres deben revisarse a partir de los 45 años, y desde los 40 si existen antecedentes familiares.

“Sí, hay mucha renuencia, sobre todo por esta parte de la exploración física que es tacto rectal”

Recordó el caso de un paciente de 45 años con metástasis y antecedentes familiares que nunca se revisó a tiempo. Recomendó acudir cada año al urólogo para realizarse tacto rectal, ultrasonido y antígeno prostático y alertó sobre síntomas como sangrado en orina, disminución del chorro urinario y necesidad frecuente de ir al baño.

Según datos de Globocan 2025 de la OMS, en México se registran 39.1 casos de cáncer de próstata por cada 100 mil varones y 9.7 fallecimientos por la misma causa.

Se estima que para el 2045 se duplicará la mortalidad de cáncer de próstata.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón