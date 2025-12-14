Masa de aire polar afectará a estos estados del lunes 15 al miércoles 17 de diciembre

El frente frío 21 continuará desplazándose sobre el noroeste de México, provocando bajas temperaturas al inicio de la semana

MÉXICO.- El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que la semana tendrá de nueva cuenta heladas y bajas temperaturas, al menos en el periodo comprendido del lunes 15 al miércoles 17 de diciembre.

El frente frío número 21 se desplazará sobre el noreste de la República Mexicana, siendo las entidades ubicadas en esas zonas de las más afectadas.

Además, se refiere que un canal de baja presión y la masa de aire polar asociada al frente frío 21, generará descenso en las temperaturas y bancos de niebla en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana.

Panorama de bajas temperaturas hoy domingo 14 de diciembre | Conagua

¿En dónde hará frío este lunes 15 de diciembre en México?

El frente número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México, mientras que su masa de aire polar cubrirá el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana país, condiciones que ocasionarán descenso de las temperaturas en las regiones mencionadas; viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); con rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz; y con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de oleaje elevado en las costas de las mencionadas entidades.

Los estados en donde habrá temperaturas de -10 a -5 grados son Chihuahua y Durango, mientras que las mínimas de -5 a 0 grados se registrarán en entidades como:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Panorama de bajas temperaturas este lunes 15 de diciembre | Conagua

¿En dónde hará frío este martes 16 de diciembre en México?

El martes, el frente número 21 se desplazará sobre el oriente del golfo de México, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en la península de Yucatán; al final del día se espera que dicho sistema frontal deje de afectar al país. Mientras que la masa de aire polar asociada modificará sus características térmicas, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio mexicano.

Sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro del país, con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

De nueva cuenta serán Chihuahua y Durango las entidades con temperaturas de -10 a -5 grados, mientras que aquellos estados con temperaturas de entre 0 a 5 grados como mínimas son los siguientes:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

Panorama de bajas temperaturas este martes 16 de diciembre | Conagua

¿En dónde hará frío este miércoles 17 de diciembre en México?

Durante el periodo de pronóstico, canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, aunados al paso de una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además del persistente ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el norte, noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país.

La proximidad de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste de México en interacción con una línea seca, generarán vientos fuertes con posibles tolvaneras en dicha región.

Panorama de bajas temperaturas este miércoles 17 de diciembre | Conagua

Durango y Chihuahua de nueva cuenta tendrán temperaturas mínimas de -10 a -5 grados, mientras que las entidades con temperaturas de -5 a 0 grados serán:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.