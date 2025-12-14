México supera los 20 mil contagios por dengue

De los 20 mil 666 contagios confirmados, 10 mil 013 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

MÉXICO.- Al corte del 8 de diciembre, nuestro país sumó 20 mil 666 contagios de dengue, debido a que durante la última semana se confirmaron 719 nuevos casos.

El Panorama Epidemiológico del Dengue publicado por la secretaría de Salud, señaló que a excepción de Tlaxcala y la Ciudad de México, esta enfermedad viral siguió presente en 30 estados del territorio nacional.

¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES CON MÁS CASOS?

El 59% de los pacientes que se contagiaron se concentró en 5 estados.

Con 3 mil 877 casos, Sonora encabezó la lista.

Le siguieron:

Veracruz con 2 mil 749

Jalisco con 2 mil 275

Sinaloa con mil 846

Guanajuato con mil 523

El serotipo 3 fue el que tuvo mayor circulación en las entidades afectadas.

MUERTES POR DENGUE AUMENTAN A 85

Durante la semana epidemiológica número 49 se registraron 3 decesos a consecuencia del dengue.

Por lo anterior, en lo que va del año, 85 personas han perdido la vida a consecuencia del virus.

Con 10 defunciones -por cada entidad- Jalisco y Sinaloa encabezaron la lista de las 6 entidades que reportaron el mayor número.

En orden descendente le siguieron: Michoacán con 9; Tamaulipas con 7; Morelos y Guerrero con 6 muertes por cada estado.

¿Qué es el dengue?

Es la enfermedad producida por el virus dengue (DENV) perteneciente a la familia Flaviviridae, género Falvivirus, conformado por cuatro serotipos (virus Denv-1, Denv-2, Denv-3 ó Denv-4) y que son transmitidos por la picadura de mosquitos hembras de las especies Ae. aegypti y Ae. albopictus.

¿Dónde se encuentra distribuido el dengue?

El dengue se encuentra en donde se encuentren los 3 factores: el vector, el virus y un huésped susceptible (persona que no se ha enfermado por ese tipo viral).

Se distribuye en países de África, Asia, Oceanía y América, en donde se encuentran las condiciones geográficas, demográficas y epidemiológicas propicias.

Se encuentra en 30 de los estados de la República Mexicana (todos a excepción del Distrito Federal y Tlaxcala).

¿Cómo se transmite el dengue?

El dengue, al igual que la fiebre chikungunya y zika, se transmite a través de la picadura de los mosquitos hembras pertenecientes a las especies Aedes, particularmente A. aegypti y A. albopictus infectados.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Los síntomas suelen durar 2 a 7 días, y se caracterizan por fiebre, dolor característico en cabeza (detrás de los ojos), malestar generalizado, dolor en articulaciones, dolor en músculos, enrojecimiento en la piel, náusea, vómito y pérdida del apetito, y en casos graves sangrado por nariz o encías, o moretones en la piel.

¿Cómo se hace diagnóstico del dengue?

Ante un caso sospechoso de dengue, se deben realizar pruebas de sangre, dependiendo de la evolución de la enfermedad:

Si la infección es aguda (días 1 a 5 del inicio de los síntomas), se debe tomar una muestra de sangre en busca del virus (RT-PCR en tiempo real ó NS1).

Si la infección se encuentra en la fase de recuperación o convalecencia (a partir del 6to día del inicio de síntomas), se tomará una muestra de sangre para detectar anticuerpos IgM e IgG.

También se puede realizar el aislamiento viral en suero, líquido cefalorraquídeo o biopsia hepática.

¿Es posible prevenir el dengue?

Es posible prevenir el dengue, evitando la reproducción del vector y la exposición a éste.

Si vives donde hay casos de dengue, debes….

Si viajas hacia donde hay casos de dengue, debes…

Cubrir la piel expuesta con camisas de manga larga, pantalones y sombreros.

Usar repelente como se indica y reaplicar como se sugiere.

Dormir en lugares que estén protegidos con mosquiteros.

Evitar lugares infestados de mosquitos.

Consultar al médico si se presenta fiebre luego de regresar.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.