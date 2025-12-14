14 diciembre, 2025

México supera los 20 mil contagios por dengue

MÉXICO.- Al corte del 8 de diciembre, nuestro país sumó 20 mil 666 contagios de dengue, debido a que durante la última semana se confirmaron 719 nuevos casos.

El Panorama Epidemiológico del Dengue publicado por la secretaría de Salud, señaló que  a excepción de Tlaxcala y la Ciudad de México, esta enfermedad viral siguió presente en 30 estados del territorio nacional.

¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES CON MÁS CASOS?

El 59% de los pacientes que se contagiaron se concentró en 5 estados.

Con 3 mil 877 casos, Sonora encabezó la lista. 

Le siguieron:

  • Veracruz con 2 mil 749
  • Jalisco con  2 mil 275
  • Sinaloa con mil 846
  • Guanajuato con mil 523

El serotipo 3 fue el que tuvo mayor circulación en las entidades afectadas.

De los 20 mil 666 contagios confirmados, 10 mil 013 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

MUERTES POR DENGUE AUMENTAN A 85

Durante la semana epidemiológica número 49 se registraron 3 decesos   a consecuencia del dengue.

Por lo anterior, en lo que va del año, 85 personas han perdido la vida a consecuencia del virus.

Con 10 defunciones -por cada entidad-  Jalisco  y Sinaloa encabezaron la lista de las 6 entidades que reportaron el mayor número.

En orden descendente le siguieron: Michoacán con 9; Tamaulipas con 7; Morelos y Guerrero con 6 muertes por cada estado.

¿Qué es el dengue?

Es la enfermedad producida por el virus dengue (DENV) perteneciente a la familia Flaviviridae, género Falvivirus, conformado por cuatro serotipos (virus Denv-1, Denv-2, Denv-3 ó Denv-4) y que son transmitidos por la picadura de mosquitos hembras de las especies Ae. aegypti y Ae. albopictus.

¿Dónde se encuentra distribuido el dengue?

El dengue se encuentra en donde se encuentren los 3 factores: el vector, el virus y un huésped susceptible (persona que no se ha enfermado por ese tipo viral).

Se distribuye en países de África, Asia, Oceanía y América, en donde se encuentran las condiciones geográficas, demográficas y epidemiológicas propicias.

Se encuentra en 30 de los estados de la República Mexicana (todos a excepción del Distrito Federal y Tlaxcala).

¿Cómo se transmite el dengue?

El dengue, al igual que la fiebre chikungunya y zika, se transmite a través de la picadura de los mosquitos hembras pertenecientes a las especies Aedes, particularmente A. aegypti y A. albopictus infectados.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Los síntomas suelen durar 2 a 7 días, y se caracterizan por fiebre, dolor característico en cabeza (detrás de los ojos), malestar generalizado, dolor en articulaciones, dolor en músculos, enrojecimiento en la piel, náusea, vómito y pérdida del apetito, y en casos graves sangrado por nariz o encías, o moretones en la piel.

¿Cómo se hace diagnóstico del dengue?

Ante un caso sospechoso de dengue, se deben realizar pruebas de sangre, dependiendo de la evolución de la enfermedad:

Si la infección es aguda (días 1 a 5 del inicio de los síntomas), se debe tomar una muestra de sangre en busca del virus (RT-PCR en tiempo real ó NS1).

Si la infección se encuentra en la fase de recuperación o convalecencia (a partir del 6to día del inicio de síntomas), se tomará una muestra de sangre para detectar anticuerpos IgM e IgG.

También se puede realizar el aislamiento viral en suero, líquido cefalorraquídeo o biopsia hepática.

¿Es posible prevenir el dengue?

Es posible prevenir el dengue, evitando la reproducción del vector y la exposición a éste.

Si vives donde hay casos de dengue, debes….

Si viajas hacia donde hay casos de dengue, debes…

  • Cubrir la piel expuesta con camisas de manga larga, pantalones y sombreros.
  • Usar repelente como se indica y reaplicar como se sugiere.
  • Dormir en lugares que estén protegidos con mosquiteros.
  • Evitar lugares infestados de mosquitos.
  • Consultar al médico si se presenta fiebre luego de regresar. 

