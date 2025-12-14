México supera los 20 mil contagios por dengue

MÉXICO.- Al corte del 8 de diciembre, nuestro país sumó 20 mil 666 contagios de dengue, debido a que durante la última semana se confirmaron 719 nuevos casos.
El Panorama Epidemiológico del Dengue publicado por la secretaría de Salud, señaló que a excepción de Tlaxcala y la Ciudad de México, esta enfermedad viral siguió presente en 30 estados del territorio nacional.
¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES CON MÁS CASOS?
El 59% de los pacientes que se contagiaron se concentró en 5 estados.
Con 3 mil 877 casos, Sonora encabezó la lista.
Le siguieron:
- Veracruz con 2 mil 749
- Jalisco con 2 mil 275
- Sinaloa con mil 846
- Guanajuato con mil 523
El serotipo 3 fue el que tuvo mayor circulación en las entidades afectadas.
De los 20 mil 666 contagios confirmados, 10 mil 013 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.
MUERTES POR DENGUE AUMENTAN A 85
Durante la semana epidemiológica número 49 se registraron 3 decesos a consecuencia del dengue.
Por lo anterior, en lo que va del año, 85 personas han perdido la vida a consecuencia del virus.
Con 10 defunciones -por cada entidad- Jalisco y Sinaloa encabezaron la lista de las 6 entidades que reportaron el mayor número.
En orden descendente le siguieron: Michoacán con 9; Tamaulipas con 7; Morelos y Guerrero con 6 muertes por cada estado.
¿Qué es el dengue?
Es la enfermedad producida por el virus dengue (DENV) perteneciente a la familia Flaviviridae, género Falvivirus, conformado por cuatro serotipos (virus Denv-1, Denv-2, Denv-3 ó Denv-4) y que son transmitidos por la picadura de mosquitos hembras de las especies Ae. aegypti y Ae. albopictus.
¿Dónde se encuentra distribuido el dengue?
El dengue se encuentra en donde se encuentren los 3 factores: el vector, el virus y un huésped susceptible (persona que no se ha enfermado por ese tipo viral).
Se distribuye en países de África, Asia, Oceanía y América, en donde se encuentran las condiciones geográficas, demográficas y epidemiológicas propicias.
Se encuentra en 30 de los estados de la República Mexicana (todos a excepción del Distrito Federal y Tlaxcala).
¿Cómo se transmite el dengue?
El dengue, al igual que la fiebre chikungunya y zika, se transmite a través de la picadura de los mosquitos hembras pertenecientes a las especies Aedes, particularmente A. aegypti y A. albopictus infectados.
¿Cuáles son los síntomas del dengue?
Los síntomas suelen durar 2 a 7 días, y se caracterizan por fiebre, dolor característico en cabeza (detrás de los ojos), malestar generalizado, dolor en articulaciones, dolor en músculos, enrojecimiento en la piel, náusea, vómito y pérdida del apetito, y en casos graves sangrado por nariz o encías, o moretones en la piel.
¿Cómo se hace diagnóstico del dengue?
Ante un caso sospechoso de dengue, se deben realizar pruebas de sangre, dependiendo de la evolución de la enfermedad:
Si la infección es aguda (días 1 a 5 del inicio de los síntomas), se debe tomar una muestra de sangre en busca del virus (RT-PCR en tiempo real ó NS1).
Si la infección se encuentra en la fase de recuperación o convalecencia (a partir del 6to día del inicio de síntomas), se tomará una muestra de sangre para detectar anticuerpos IgM e IgG.
También se puede realizar el aislamiento viral en suero, líquido cefalorraquídeo o biopsia hepática.
¿Es posible prevenir el dengue?
Es posible prevenir el dengue, evitando la reproducción del vector y la exposición a éste.
Si vives donde hay casos de dengue, debes….
Si viajas hacia donde hay casos de dengue, debes…
- Cubrir la piel expuesta con camisas de manga larga, pantalones y sombreros.
- Usar repelente como se indica y reaplicar como se sugiere.
- Dormir en lugares que estén protegidos con mosquiteros.
- Evitar lugares infestados de mosquitos.
- Consultar al médico si se presenta fiebre luego de regresar.
CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.