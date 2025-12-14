Muere director del ITABEC en accidente rumbo a evento oficial en Matamoros

Juan Guillermo Manzur Arzola, director general del ITABEC, perdió la vida cuando se dirigía a Matamoros para participar en un evento oficial encabezado por el gobernador Américo Villarreal

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Guillermo Manzur Arzola, director general del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC) de la administración de Morena, falleció la mañana de este domingo 14 de diciembre en un choque frontal registrado en el libramiento Francisco Villa, en el municipio de San Fernando. En el mismo siniestro perdieron la vida otras dos personas.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas en el tramo de dicha vía que conecta Ciudad Victoria con Matamoros.

Según los reportes, Manzur Arzola viajaba en un automóvil Jetta blanco junto con otro hombre identificado como Juan “N” de oficio doctor, quien también falleció.

Su vehículo colisionó con una camioneta azul, en la que un ocupante murió en el acto y otro resultó gravemente herido, siendo trasladado a un hospital del poblado de San Fernando.

Hasta el momento se desconoce la trayectoria que llevaba el funcionario al momento del impacto.

Las autoridades realizan los peritajes correspondientes para determinar las causas y responsabilidades del accidente.

Cerca de ese lugar, y en el mismo libramiento, se registró otro percance vial entre un tráiler y un vehículo particular, en el que lamentablemente falleció el tripulante del automóvil.

A través de sus redes sociales, la Vocería de Seguridad del estado alertó sobre ambos incidentes.

Advirtió que la carretera se encuentra afectada, aunque el tránsito se mantiene mediante un desvío, por lo que se reporta circulación lenta en la zona.

Por Alfredo Peña