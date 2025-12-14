Padrón de Telefonía: Te decimos si debes registrar tu CURP si ya tienes una línea activa

Se requerirán diferentes datos e información a las personas que deseen adquirir una nueva línea telefónica con cualquier empresa proveedora de este servicio

MÉXICO.- Con el objetivo de combatir delitos como la extorsión, el secuestro y la trata, se aprobó en abril de 2021 el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía (Padrón de Telefonía) y se modificaron artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó el 8 de diciembre los lineamientos para identificar líneas móviles y la regulación con la que se podrá vincular a cada línea telefónica en México con una persona física o moral y eliminar así el anonimato «que permite usar este servicio para cometer delitos«, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la CRT.

Dicha información será resguardada por los proveedores de telefonía celular, requerirá, entre otras cosas, que se proporcione la Clave Única de Registro de Población (CURP) y entrará en vigor a partir del 9 de enero de 2026.

¿Qué información contendrá el Padrón de Telefonía?

En abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre ellas el artículo 180 Ter., que señala que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Movil contendrá, sobre cada línea, la siguiente información:

Datos Biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto

del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto Datos del concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, de los autorizados

de telecomunicaciones o, en su caso, de los autorizados Domicilio del usuario

Esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea pospago o prepago

de la línea telefónica móvil, ya sea pospago o prepago Fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM

de la línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM Los avisos que actualicen la información a que se refiere este artículo

que actualicen la información a que se refiere este artículo Nacionalidad

Nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario

o, en su caso, denominación o razón social del usuario Número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea

con fotografía o de Población del titular de la línea Número de línea telefónica móvil

En septiembre se inició una prueba piloto | Cuartoscuro

¿Tengo que registrarme al padrón si ya tengo una línea activa?

Mientras que el artículo 180 Quáter detalla que el registro del número de una línea telefónica en este padrón será obligatorio para los usuarios, quienes tendrán que dar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biómetricos para poder activar el servicio.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) inició en septiembre una prueba piloto con las operadoras Altán, AT&T, Bait, Movistar y Telcel. Entonces afirmaron que los datos personales de cada persona quedarían bajo resguardo de las compañías telefónicas y que el gobierno no tendría acceso a ellos.

Cabe destacar que las líneas que ya se encuentren activas, contarán con un periodo para registrar los datos pertinentes y las empresas proveedoras deberán habilitar la modalidad remota con la cual facilitar el proceso a sus usuarios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.