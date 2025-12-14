Suben salarios mínimos y profesionales en el estado; afirma Nueva CROC Tamaulipas

Gregorio Pego, secretario de Trabajo y Conflicto de la Nueva CROC en Tamaulipas, expresó que se trata de ajustes superiores a los de años anteriores

TAMPICO, TAM.- A partir de enero de 2026, los salarios mínimos y profesionales registrarán incrementos tanto en la frontera como en la zona sur del estado, confirmó Gregorio Pego Cruz, secretario de Trabajo y Conflicto de la Nueva CROC en Tamaulipas, al expresar que se trata de ajustes superiores a los de años anteriores.

El dirigente sindical explicó que, conforme al artículo 123 constitucional y a lo establecido por la Comisión de Salarios Mínimos, en la frontera norte el salario mínimo aumentará 5 por ciento y alcanzará los 414 pesos diarios.

“Conforme al artículo 123 constitucional que es la comisión de salarios mínimos y profesionales se incrementó un 5% en la frontera en los salarios mínimos que van a ser como 414 pesos a partir de enero”

Pego Cruz dijo que en el sector de la construcción los incrementos serán más notorios: un maestro de obra pasará de ganar 650 a 845 pesos diarios, mientras que el oficial percibirá 586 pesos, lo que representa un aumento semanal de 350 pesos; el ayudante recibirá 260 pesos más por semana. Recordó que en 2024 el incremento fue de apenas 100 pesos.

En la zona sur de Tamaulipas dijo que el aumento será del 13 por ciento.

“Y aquí en la zona sur es un 13% a los salarios mínimos y salarios profesionales van a ser 315 pesos el salario mínimo… Aplaudimos, siempre eran 4, 5% salarios profesionales ahora es un 13%”

El líder sindical informó que en reunión con la totalidad de los socios del sindicato de la construcción, se acordó un incremento del 10 por ciento a los salarios profesionales.

“Logramos un acuerdo de 10% a los salarios profesionales porque 3% cuidamos la planta productiva, los empresarios tienen que dar seguro social y vivienda y conforme al contrato colectivo a nuestra gente no le quitan nada de impuesto ni el 2% sobre la cuota obrera patronal”

Finalmente, Pego Cruz señaló que la CROC mantiene una postura de conciliación para proteger el empleo, aunque advirtió que el aumento salarial pierde impacto ante el alza de precios.

“Nosotros buscamos ser mediador y conciliar y cuidar la planta productiva… Se incrementa el 13% pero se incrementan los productos de la canasta básica, educación, vivienda, y se evapora. Lo importante es que se incremente el salario mínimo y se congelen los precios”

Calificó como anticonstitucional que algunas empresas paguen las horas extra con tiempo y aseguró que la defensa de los trabajadores se realiza a través del Centro Federal de Conciliación y Acción Laboral.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón