Tampico ofrece borrón total de multas para abatir rezago histórico en predial

El objetivo es que la mayoría de los tampiqueños cierre el año con su situación fiscal en orden

TAMPICO, TAM.- Con el objetivo de abatir uno de los principales rezagos fiscales del municipio, la administración municipal de Tampico activó un incentivo directo al bolsillo de los contribuyentes: 100% de descuento en multas, recargos y actualizaciones del impuesto predial durante los últimos días del año.

La secretaria de Finanzas, Silvia Santamaría Góngora, informó que el municipio registra más de 176 mil cuentas de predial, de las cuales alrededor de 65 mil (casi el 30%) mantienen adeudos, situación que representa uno de los mayores retos para la administración municipal.

La funcionaria municipal hizo un llamado a las y los contribuyentes a aprovechar este beneficio fiscal excepcional para regularizarse.

Santamaría Góngora explicó que las personas con dificultades económicas pueden acceder a convenios de pago a través de la Dirección de Pagos Catastrales para que cada caso se analice de manera individual.

Advirtió que dejar pasar este periodo solo provoca que los adeudos incrementen,lo que complica la regularización futura.

Santamaría Góngora recordó que a partir de enero de 2026 entrarán en vigor los descuentos por pronto pago: 15% en enero, 10% en febrero, 7% en marzo y 5% en abril, aunque expresó que el mayor beneficio es el vigente, al eliminar por completo los recargos.

“Es el momento ideal para ponerse al día”

Para facilitar el cumplimiento, las cajas de la Secretaría de Finanzas abren también los sábados de 9:00 a 14:00 horas, además de mantenerse disponible el pago en línea a través de tampicodigital.mx.

El objetivo, expresó la secretaria de finanzas, es que la mayoría de los tampiqueños cierre el año con su situación fiscal en orden.

Por Cynthia Gallardo

La Razón