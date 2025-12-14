VIDEO: Al menos 12 muertos tras tiroteo en playa de Australia

Además, otras 29 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales, informó la policía de Nueva Gales del Sur

Al menos doce personas murieron en un tiroteo el domingo en Bondi Beach, una de las playas más populares de Australia, situada en Sidney, informó la policía, que anunció la presencia de dos presuntos atacantes.

Además, otras 129 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

Uno de los presuntos atacantes murió y el segundo se encontraba en estado crítico, según la policía.

«Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos de solo ‘bang, bang, bang’. Parecía un arma potente», dijo a la agencia de noticias AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

Aunque no hay confirmación oficial de que el ataque estuviera dirigido contra la comunidad judía, el domingo estaba previsto en esta playa un evento llamado ‘Chanukah by the Sea’ con motivo de la festividad judía de Hanuka.

Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas hacia las 18:45 horas, tiempo local, según la policía.

«Varios objetos sospechosos encontrados en las inmediaciones están siendo examinados por oficiales especializados y se ha establecido una zona de exclusión», indicó la policía en un comunicado.

La colina cubierta de césped que da acceso a Bondi Beach, en el este de Sidney, que atrae a numerosos bañistas y turistas especialmente los fines de semana, estaba llena de objetos abandonados por personas que huyeron, incluyendo un cochecito de bebé, indicó un periodista de la agencia AFP en el lugar.

«Hubo un tiroteo, dos atacantes vestidos de negro con rifles semiautomáticos», declaró a la AFP un turista británico, Timothy Brant-Coles.

Otro testigo, Harry Wilson, un residente local de 30 años, declaró al Sydney Morning Herald que vio «al menos diez personas en el suelo y sangre por todas partes».

El presidente israelí, Isaac Herzog, calificó el tiroteo de «ataque cruel contra los judíos» y pidió a las autoridades australianas que refuercen la lucha contra el antisemitismo.

En el mismo sentido, el jefe de la Asociación Judía de Australia, Robert Gregory, declaró a medios locales que el tiroteo fue «una tragedia, pero completamente previsible» y denunció que el Gobierno «no tomó las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía».

Por su parte, el Consejo Nacional Australiano de Imanes, una organización musulmana, condenó el «horrible» tiroteo.

