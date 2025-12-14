VIDEO: Eric del Castillo y su esposa quieren agradecer a «El Chapo» por haber tratado bien a Kate

El actor y su esposa señalaron que si pudieran le agradecerían a El Chapo Guzmán por haber tratado bien a su hija cuando se conocieron.

MÉXICO.- Kate del Castillo durante varios años estuvo en la polémica tras darse a conocer que había conocido a El Chapo Guzmán al lado de Sean Penn, esto mientras el narcotraficante mexicano se escondía de las autoridades.

Tras descubrirse lo que sucedió, Kate del Castillo fue duramente investigada por las autoridades, algo que recuerdan bien los padres de la famosa, el actor Eric del Castillo y su esposa, Kate Trillo.

Kate del Castillo le contó a sus padres cuando conoció a El Chapo

En entrevista con “El minuto que cambió mi destino”, Eric del Castillo y su esposa recordaron lo que vivieron cuando su hija fue investigada, además, señalaron que la famosa les contó cómo fue su reunión con El Chapo.

“Nos lo contó cuando ya lo había consumado y entonces nos dice: “miren papás, esta es la verdad. La verdad es esto, esto y esto’. Ya con nosotros y viviendo normalmente nos tranquilizamos, pero después os enteramos del peligro en el que estuvo. Una vez la citaron a las 3 de la mañana en Xochimilco, ella sola”, dijo el primer actor.

Por otra parte, doña Kate Trillo dijo que mientras su hija era investigada, toda su familia tuvo los teléfonos intervenidos, pero ellos confiaban en que su hija era inocente de lo que se le acusaba, como haber recibido dinero de Joaquín Guzmán Loera.

“Teníamos los teléfonos intervenidos, no podíamos hablar, fueron dos o tres años así. Afuera de la casa periodistas y no podíamos salir de la casa. Nosotros sabíamos y estábamos tranquilos que nuestra hija era inocente, estábamos segurísimos porque ella nos lo platicó y así fue. Tardaron mucho en aclararlo que era inocente”, esposa de Eric del Castillo.

“Esa noche que fue Kate que fue con el hijo en una avioneta, no me acuerdo exactamente en qué llegaron a verlo a él que los estaba esperando (…), la investigaron hasta por debajo de las piedras, que si le había dado dinero para su tequila, si le había dado dinero a ella, nada, todo limpio”.

Eric del Castillo quieren agradecerle a El Chapo por tratar bien a Kate

Por otra parte, doña Kate Trillo contó que tanto a ella como a su esposo, si tuvieran la oportunidad, le agradecerían al narcotraficante por tratar bien a su hija y nunca sobrepasarse con ella cuando se conocieron.

“Él (Eric del Castillo) dice: ‘si conociera al Chapo le iba a dar las gracias’ y yo le iba a dar un beso y un abrazo porque trató a mi hija de maravilla. Esa noche Kate dice: ‘estaba yo muriéndome de susto, cenamos en su casa con los hijos’ y que El Chapo le dijo: ‘ven, te voy a llevar a tu recámara’ y que Kate iba temblando porque no sabía qué onda y él la dejo: ‘me voy a retirar porque ya me tengo que ir’. La trató de maravilla’.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.