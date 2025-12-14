VIDEO: Florinda Meza acusa a María Antonieta de las Nieves de sobornar a un funcionario para quedarse con la Chilindrina

En una reciente entrevista, la actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños señaló que María Antonieta de las Nieves sobornó a un funcionario para obtener los derechos del famoso personaje que interpretaba en el Chavo del 8

MÉXICO.- Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, acusó a su compañera en el Chavo del 8, María Antonieta de las Nieves, de sobornar a un funcionario para obtener de forma fraudulenta los derechos de la Chilindrina.

En una entrevista concedida a un canal chileno, la actriz, quien dió vida a Doña Florinda en la serie cómica, señaló que su ex compañera dio dinero a un funcionario para saber la fecha exacta en la que los derechos de autor sobre el personaje caducaban, para así poderla registrar a su nombre.

“Yo no aceptaría nunca como verdad un acto ilegal y la verdad es que ella robó un personaje. El personaje era de Roberto y ella sobornó a un funcionario de derechos de autor para que le avisara cuando vencía la licencia. “Después decía que, como nadie lo registraba, pues ella lo registró. Y luego, después de la serie esa que sacaron, en alguna entrevista dijo que como Roberto era tan codo, ella tuvo que registrar el personaje”, explicó Meza.

De acuerdo con la actriz, famosa también por el personaje de la Chimoltrufia, la abogada que realizaba los trámites ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, fue quien descubrió el movimiento.

“Fue lo que nos informó la abogada que hizo toda la investigación, porque se hace una investigación y se registra, le dio una coima a un funcionario del derecho de autor para que le avisara el día en que vencía la licencia de Roberto y ella poder registrarlo inmediatamente después. “Cuando la abogada fue a renovar todo le entregan la investigación, se entera de todo eso y me y nos dijo: ‘no puedo registrar lo ya está registrado’. No podíamos creerlo. Y Roberto desde que eso sucedió se sintió traicionado”, dijo.

Niega versiones de María Antonieta de las Nieves

Florinda Meza destacó que lo dicho por su ex compañera en recientes entrevistas, entre lo que destacan las razones que la llevaron a registrar el personaje, es una completa mentira desarrollada por la intérprete de la Chilindrina.

“Todo eso que cuenta María Antonieta, aún lo de Miami, no es verdad que Roberto haya dicho todo eso, ni hecho todo eso. Roberto no la volvió a saludar nunca más. Él siempre dijo: ‘los personajes son como mis hijos’. “Ella dice: ‘yo también participé en la gestación de este personaje y ahora merezco algo de él’. Te voy a decir algo: sí merecía y Roberto nunca le prohibió que actuara por su cuenta. Nunca se lo prohibió a nadie. Y el único que le pedía permiso para hacer algo era Rubén Aguirre”, añadió.

De acuerdo con la viuda de Gómez Bolaños, solo Aguirre y Rubén “Chato” Padilla pedían constantemente permiso al escritor para emplear sus personajes, algo a lo que Chespirito nunca se negó.

Critica también a Carlos Villagrán

En la entrevista, de poco más de una hora de duración, Florinda Meza también abordó las fricciones que había con Carlos Villagrán, quien dio vida a Quico durante los primeros años de la popular serie.

“Es ruin que un actor diga que le bajaron el sueldo en el programa, cuando al contrario, él cuando María Antonieta regresó nuevamente al programa, en pleno foro, delante de todos, dijo: ‘aunque sea dos pesos, pero yo debo ganar más que esa enana’. Y Roberto le dijo: ‘no hables así de una dama’, y lo encaró. “Él decía que la estrella era él, pero lo decía inclusive cuando estaba en el programa y la estrella, por Dios, Roberto era el escritor. Si él era estrella, era porque Roberto escribía para que él lo hiciera”, argumentó.

De acuerdo con Meza, fue precisamente la creatividad de su esposo lo que les permitió tener una carrera exitosa y una proyección internacional a la que ninguno de ellos había llegado antes.

“En el programa nadie era famoso. Todos eran don nadie, yo era una don nadie y la realidad del proyecto los hizo brillar a todos. El programa empezó en 1970. Terminó en 1995. Carlos Villagran se fue del programa en 1979 y seguimos sin él”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO