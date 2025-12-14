Vinculan a proceso a César «N», exgobernador de Chihuahua

César "N" rechazó las acusaciones en su contra mientras la jueza federal ratificó la medida cautelar de prisión preventiva

CHUHUAHUA, MÉXICO.- Este domingo 14 de diciembre, la jueza federal Jazmín Ambriz López, dictó auto de vinculación a proceso al exgobernador de Chihuahua, César «N». El delito por el que se le señala es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La jueza ratificó esta medida cautelar de prisión preventiva y dio, además, un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria; en este periodo de tiempo, César «N», exgobernador de Chihuahua, permanecerá detenido en el penal federal del Altiplano.

La audiencia comenzó el martes y se sabe que entre 2012 y 2016, presuntamente desvió cerca de 96 millones de pesos de un programa de apoyo al campo, el cual fue distribuido por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía General de la República.

César «N» deberá permanecer en las instalaciones del penal del Altiplano | Archivo Cuartoscuro

Exgobernador de Chihuahua rechaza la acusación en su contra

César «N», de acuerdo a los primeros reportes, rechazó las acusaciones y negó estar involucrado en el señalamiento hecho por el Ministerio Público Federal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Recordemos que la audiencia, que comenzó desde el martes y terminó el día de hoy, se realizó en los juzgados federales del Altiplano y ahí fue que la defensa del exgobernador de Chihuahua solicitó que no fuera vinculado a proceso.

Los abogados de César «N» aluden que no existen elementos suficientes para las acusaciones, que además no se respetó el secreto bancario del exfuncionario, que se le juzga por el mismo delito por segunda ocasión y que, además, es víctima de una persecución política.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO