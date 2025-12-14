Volcadura de camión urbano deja muertos y heridos en Apodaca, Nuevo León

De manera extraoficial, se reporta que al menos ocho personas habrían perdido la vida a consecuencia del accidente

Apodaca, Nuevo León.– Un grave accidente vial se registró la tarde de este domingo sobre la carretera Miguel Alemán, a la altura del kilómetro 24, en el municipio de Apodaca, luego de la volcadura de un camión de transporte urbano de la Ruta 611, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información preliminar, el camión circulaba con pasajeros cuando, por causas aún no determinadas, el conductor perdió el control de la unidad y terminó volcado sobre la carpeta asfáltica. La escena fue atendida por elementos de Protección Civil, paramédicos y corporaciones de seguridad, quienes realizaron labores de rescate y auxilio a las víctimas.

De manera extraoficial, se reporta que al menos ocho personas habrían perdido la vida a consecuencia del accidente, además de varios pasajeros lesionados, algunos de ellos de gravedad, quienes fueron trasladados a distintos hospitales del área metropolitana. Hasta el momento no existe una lista oficial de víctimas mortales ni de personas heridas.

Las autoridades procedieron al cierre parcial de la vialidad para permitir las maniobras de rescate, atención médica y el retiro de la unidad siniestrada, lo que generó afectaciones a la circulación en uno de los tramos más transitados del oriente metropolitano.

Peritos y agentes viales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente, sin que hasta ahora se haya informado oficialmente si hubo exceso de velocidad, falla mecánica u otros factores involucrados.

Se espera que en las próximas horas las autoridades estatales confirmen el número exacto de víctimas y lesionados, así como mayores detalles sobre el estado de salud de los sobrevivientes y las responsabilidades derivadas del percance.

Por. Staff