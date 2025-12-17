Abandono de gato sin vida en Miramapolis, Ciudad Madero

Indignación por abandono de gato sin vida en sector Miramapolis

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La mañana de este miércoles, vecinos del sector Miramapolis, al norte de Ciudad Madero, expresaron su indignación luego de que en redes sociales se difundiera la imagen del cuerpo de un gato sin vida depositado dentro de un cesto de basura.

De acuerdo con las publicaciones realizadas en un grupo vecinal, una persona no identificada habría arrojado al felino en un área pública, situación que generó molestia entre habitantes del sector, quienes señalaron que el lugar no es un basurero.

En los mensajes compartidos, algunos vecinos indicaron que no es el primer caso, ya que presuntamente otro gato fue abandonado en días recientes, aunque en esa ocasión el animal aún se encontraba con vida y fue resguardado por un residente.

El hecho causó una ola de comentarios de rechazo y llamados a la conciencia sobre el maltrato y abandono animal, además de solicitudes para que se investigue quién o quiénes estarían incurriendo en este tipo de acciones.

Hasta el momento no se ha informado si alguna autoridad tomó conocimiento formal del caso; sin embargo, vecinos piden que se revise la situación y se eviten este tipo de conductas que generan indignación social.

¿Quién fue el responsable? Es la pregunta que ahora plantean los habitantes del sector, quienes exigen respeto y mayor responsabilidad hacia los animales.

Por. José Luis Rodríguez Castro | Expreso La Razón