Atiende Armando Martínez necesidades de productores locales

En reunión con representantes del sector campesino del municipio, el edil refrendó un gobierno de puertas abiertas para tratar y solucionar sus solicitudes

ALTAMIRA, TAM.- En atención a las demandas de productores agrícolas del municipio, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, sostuvo una reunión con representantes del sector campesino que desde hace más de un mes se han manifestado en busca de mayores apoyos y mejores condiciones para el campo altamirense.

Durante el encuentro, el alcalde dio a conocer que se acordó que el Gobierno Municipal funja como conducto y enlace ante las instancias federales y estatales, con el objetivo de gestionar beneficios y soluciones a las principales necesidades del sector agrícola local.

Martínez Manríquez reiteró que el campo es una prioridad para su administración, por lo que informó sobre la integración de una comisión, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas municipal, para la rehabilitación de caminos rurales, mismos que serán definidos a partir de las propuestas realizadas por los propios productores.

Asimismo, señaló que se analiza la posibilidad de que los agricultores del municipio participen en los mercados rodantes de Altamira, a fin de que puedan comercializar sus productos de manera directa en el ámbito local y fortalecer la economía regional.

De igual forma, el edil destacó que se busca establecer convenios de colaboración con las principales cadenas de supermercados de la ciudad, con la finalidad de abrir nuevos canales de comercialización para los productos del campo altamirense.

“Esos tres temas están dentro del ámbito de mi competencia; lo demás son asuntos que habré de plantear al señor gobernador, el Dr. Américo Villarreal Anaya, para que los tenga en su agenda y los analice dentro de los acuerdos que sostenga con la presidenta de la República”, expresó el alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Altamira refrenda su compromiso de mantener un gobierno de puertas abiertas, cercano a la gente del campo y enfocado en impulsar el desarrollo del sector agrícola del municipio.

POR OSCAR FIGUEROA