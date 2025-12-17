Campesinos y transportistas inician bloqueos carreteros en Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.— La inconformidad del sector productivo del país volvió este miércoles a las carreteras. Desde las primeras horas del 17 de diciembre, productores del campo y transportistas comenzaron una jornada de movilizaciones en distintos puntos estratégicos de Tamaulipas, en lo que califican como una protesta pacífica pero urgente frente a la falta de atención del Gobierno Federal.

La acción es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), en coordinación con la ANTAC, organizaciones que aseguran haber agotado los canales institucionales sin obtener respuestas concretas a una crisis que, advierten, amenaza la viabilidad del campo y del transporte en México.

“El hartazgo llegó a su límite”, señalan representantes del movimiento. Agricultores, ganaderos y operadores del transporte coinciden en que las condiciones actuales —marcadas por altos costos de producción, rezago en apoyos y falta de políticas efectivas— ya no son sostenibles. La movilización, explican, busca visibilizar un problema que trasciende lo local y golpea a miles de familias en todo el país.

Puntos de concentración y afectaciones viales

Las manifestaciones comenzaron a concentrarse a partir de las 10:00 de la mañana en diversas regiones del estado, lo que ha generado alertas viales para quienes transitan por estas rutas:

* Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros: reunión en las instalaciones del INIFAP (Campo Experimental).

* Reynosa, Méndez y parte de Río Bravo: concentración sobre la carretera B-102.

* Zona Ribereña (Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán): encuentro en el poblado Los Villarreales.

* San Fernando, Cruillas, Abasolo y Jiménez: punto de reunión en la bodega conocida como “La Herradura”.

* Zona Sur (Altamira, Aldama, González y Mante): manifestación sobre la carretera Tampico–Mante.

Los organizadores han hecho un llamado a la comprensión de la ciudadanía, subrayando que las protestas no buscan confrontación, sino atención. “Defender el campo y el transporte es defender la economía de las familias mexicanas”, han reiterado.

Ante este escenario, las autoridades y los propios manifestantes recomiendan a los automovilistas tomar precauciones, considerar rutas alternas o anticipar sus traslados para evitar retrasos mientras continúan las movilizaciones.

