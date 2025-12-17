Carro tumba a motociclista en Avenida

El accidente tuvo lugar la noche del martes, en la intersección de esa arteria con la avenida Ejército Mexicano en Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un motociclista fue derribado por un automóvil particular, cuando se encontraba en alto total en un cruce de la avenida Hidalgo. El operador del vehículo de dos ruedas sufrió dolor en la región lumbar, tras golpearse contra el suelo.

Un Kia en color azul y una moto en color negro protagonizaron el percance.

Se dio a conocer que al llegar a ese cruce en el que el semáforo estaba en rojo, el pie de la conductora del coche se atoró en el acelerador, ocasionando que avanzara para luego chocar por alcance al motorista que terminó en el pavimento.

Al sitio llegó un elemento de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas para atender al lesionado quien presentaba dolor en la espalda.

Momentos después, le dieron pase médico para acudir a un hospital a fin de descartar lesiones de mayor gravedad.

Del hecho tomaron conocimiento elementos de Tránsito.

Por Benigno Solís

La Razón