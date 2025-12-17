Cinco mujeres dan un paso al frente: aspiran a integrarse a la Guardia Nacional

Cerca de 30 jóvenes han partido desde el sur de Tamaulipas para someterse a las evaluaciones en NL

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La convocatoria de la Guardia Nacional en el sur de Tamaulipas atrajo a 30 aspirantes entre quienes cinco mujeres decidieron competir por un espacio en una corporación históricamente dominada por hombres, mostrando que la vocación de servicio no distingue género.

Desde la plaza de Armas de Tampico partió el pasado martes 9 de diciembre un primer contingente rumbo al cuartel de la Guardia Nacional en Apodaca, Nuevo León.

El grupo estuvo conformado por ocho personas, entre ellas dos mujeres, quienes iniciaron el proceso de evaluaciones para integrarse como elementos de seguridad federal.

Este martes 16 de diciembre salió un segundo grupo integrado por 21 jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. En esta ocasión, tres mujeres formaron parte del contingente, despidiéndose entre abrazos y miradas de orgullo de madres y padres, reflejo del respaldo familiar a su decisión de servir al país.

Las y los aspirantes provienen del sur de Tamaulipas, Pueblo Viejo, Veracruz y de la Ciudad de México.

Fueron fueron trasladados al cuartel en Apodaca, Nuevo León para continuar con las evaluaciones correspondientes.

Quienes deseen integrarse a la Guardia Nacional pueden solicitar mayores informes al teléfono (481) 157 19 66.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón