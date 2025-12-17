Delatan acoso laboral

Karina Vega, trabajadora de CONAGUANo han atendido esas querellas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el marco de la protesta y toma de instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Tamaulipas, trabajadores denunciaron públicamente la existencia de presuntos casos de acoso laboral al interior del organismo, los cuales —aseguran— no han sido atendidos pese a haber sido informados tanto al sindicato como a las autoridades.

Karina Vega, trabajadora de CONAGUA, señaló que si bien participa en el paro, no coincide con varios de los planteamientos que se priorizan en la manifestación, al considerar que existen problemáticas más graves que requieren atención inmediata, como el acoso laboral y la posible vulneración de derechos humanos.

Expresó que existen compañeros que tampoco están de acuerdo con la forma en que se desarrolla la protesta, debido a que algunos temas relevantes no se están abordando, mientras que otros trabajadores directamente afectados no se encuentran presentes ni debidamente representados en las exigencias actuales.

Vega explicó que en su caso existe un presunto acoso laboral por parte de una servidora pública, quien también es trabajadora de base, situación que se arrastra desde hace tiempo y de la cual el sindicato ya tiene conocimiento formal.

Indicó que el caso fue denunciado con anterioridad y se solicitó la intervención sindical; sin embargo, no se registraron avances. Señaló que recientemente el asunto fue retomado, con la expectativa de que ahora sí se emprendan acciones concretas para su resolución.

La trabajadora precisó que el problema se remonta al reingreso de la persona señalada, hace aproximadamente un año, y que tanto las autoridades como el sindicato están enterados del caso.

Añadió que existen otros compañeros en situaciones similares, aunque no cuenta con cifras exactas, y confió en que las denuncias no vuelvan a quedar sin respuesta.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN