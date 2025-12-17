Finanzas ordenadas dejan a Tampico 180 mdp más en presupuesto federal

La alcaldesa dijo que el aumento presupuestal no tiene precedentes recientes y fue aclarado directamente con autoridades hacendarias.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Gracias al manejo eficiente de las finanzas públicas, la administración municipal de Tampico logró en 2025 un incremento cercano a los 200 millones de pesos en participaciones federales, informó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, al reconocer que el orden administrativo sí da resultados cuando se hacen bien las cosas.

“Sabemos que el municipio ha aumentado 180 millones de pesos las participaciones del municipio a través de ingresos propios, eficientizando los cobros; ya no recibimos dinero en efectivo, lo que abonó a poder eficientizar y también ingresar los recursos federales a cuentas donde se generen intereses, casi más de 13 mdp de intereses”

Villarreal Anaya expresó que la correcta administración permitió incluso la adquisición de inmuebles estratégicos para proyectos municipales, entre ellos un espacio que hoy funciona como albergue y que será el archivo histórico de la ciudad.

“Que nos permitió comprar un espacio que es en donde hoy funciona como albergue y que próximamente va a ser el archivo de nuestra ciudad, en una zona que queremos construir un distrito cultural, una zona de museos”

“Cabe mencionar que en los últimos seis años no había incrementado de esta manera sustancial como hoy Tampico tiene 180 millones de pesos más en su presupuesto”

Recientemente la primera autoridad se reunió en la Ciudad de México con Fernando Baca, jefe de la Unidad de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, con quien también se plantearon proyectos de infraestructura y estrategias como descuentos al predial para fortalecer los ingresos propios.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón