Fiscalía revela que un tráiler estuvo involucrado en la volcadura de camión de pasajeros en Apodaca, NL

Un tráiler estuvo involucrado en el accidente de la ruta 611 que dejó un saldo de nueve personas muertas y alrededor de 60 lesionados en Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León confirmó que sí hay un tráiler involucrado en el accidente de la ruta 611 que dejó un saldo de nueve personas sin vida y alrededor de 60 lesionados.

El día de hoy miércoles 17 de diciembre, el fiscal general de Justicia del Estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que aún se está a la espera de un video que permita concluir el peritaje correspondiente.

Se está esperando un video que pueda permitir el hacer el peritaje, estamos en espera del vídeo para concluir”, dijo.

El funcionario explicó que el objetivo principal de dicho material es analizar la velocidad a la que circulaban ambas unidades involucradas en el accidente.

“Lo que se pretende ver con ese vídeo es la velocidad con la que iban ambos vehículos para ver si no hubo una negligencia o una omisión de ambas partes, si hay un tráiler involucrado, hasta lo que se ve en una parte de un vídeo corto que se acompañó, el tráiler pone la dirección y se corta el vídeo, hay que pedir el vídeo completo”, agregó.

Chofer del camión también murió

El accidente ocurrió cuando el camión de la ruta 611 Pesquería perdió el control y terminó volcado sobre la carretera Miguel Alemán, una de las principales vialidades de Apodaca.

En un primer momento, las autoridades reportaron ocho personas fallecidas en el sitio y decenas de pasajeros lesionados, quienes fueron atendidos por cuerpos de emergencia y trasladados a distintos hospitales del área metropolitana.

La Fiscalía de Nuevo León informó que entre las víctimas mortales se encuentra el conductor de la unidad, identificado de manera extraoficial como José Manuel Rosaldo, de 44 años de edad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

Otros accidentes en Nuevo León

En otros hechos, accidentes de camiones dejan 19 muertos y 190 lesionados en NL durante 2025

Durante el 2025, Nuevo León ha registrado una alarmante cifra de 19 personas fallecidas y 190 lesionadas en accidentes donde estuvieron involucrados camiones urbanos y autobuses turísticos.

Según un recuento de ABC Noticias, se han contabilizado al menos ocho percances de gran magnitud.

Los eventos más trágicos del año incluyen la reciente volcadura de la Ruta 611 en Apodaca, que dejó nueve víctimas mortales (incluyendo al chofer y una menor), y el accidente del 3 de junio en la Carretera Nacional, donde un autobús turístico volcó, provocando 11 fallecimientos.

Otros incidentes relevantes ocurrieron en municipios como Escobedo, García y Monterrey, involucrando choques contra tráileres, caídas a canales e impactos por exceso de velocidad.

Esta racha de accidentes pone bajo la lupa la seguridad y regulación del transporte público y de turismo en la entidad.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR