Graban película para adultos en tumba de Camilo Sesto

La grabación en el cementerio de Alcoy, donde está la tumba de Camilo Sesto, generó una fuerte polémica

Un reciente rodaje de escenas de contenido sexual en el cementerio de Alcoy, donde se encuentra la tumba de Camilo Sesto, ha generado una fuerte controversia. La grabación ha despertado críticas por la supuesta falta de respeto hacia la figura del reconocido cantante español.

Tras darse a conocer este hecho, se ha denunciado que el Ayuntamiento de Alcoy habría autorizado la grabación en ese espacio, lo cual consideran un acto ofensivo y fuera de lugar.

Sin embargo, el gobierno municipal niega haber dado el visto bueno a una producción de ese tipo y sostiene que no se especificó ningún contenido sexual en la solicitud presentada por la productora.

El grupo popular en el Ayuntamiento calificó como “lamentable y reprobable” el hecho de que se haya permitido un rodaje de estas características en el cementerio, calificando la situación como “una grave falta de sensibilidad” hacia la memoria del artista, su familia y los vecinos de Alcoy.

Por su parte, el equipo de gobierno ha defendido que no existió ninguna autorización para un contenido pornográfico. Según afirman, la Alcoy Film Office, entidad encargada de regular las producciones audiovisuales en la ciudad, no concedió permiso para grabaciones de esa índole.

En los documentos entregados por la productora, únicamente se describía que el personaje principal visitaría “la tumba de su pareja en un momento de introspección profunda y desoladora”.

Además, el Ayuntamiento insiste en que “no existe ninguna referencia en la solicitud de rodaje ni en la sinopsis a la tumba de Camilo Sesto, ni a ningún elemento concreto del patrimonio funerario de la ciudad”.

También subraya que las escenas se grabaron en diciembre de 2024, cuando el mausoleo del artista todavía no estaba terminado y antes de que se trasladaran sus cenizas.

Cambios legales tras el escándalo

Ante lo sucedido, la concejala de Turismo, Lorena Zamorano, anunció que se implementará una nueva orden para evitar que hechos similares se repitan.

Esta normativa prohibirá explícitamente el rodaje de contenido para adultos en espacios públicos municipales, así como cualquier producción que pueda atentar contra la dignidad humana, los derechos fundamentales o el bienestar animal.

¿Quién fue Camilo Sesto?

Camilo Sesto, cuyo nombre real era Camilo Blanes Cortés, nació en Alcoy el 16 de septiembre de 1946. Fue uno de los artistas más importantes de la música española, con más de 40 producciones discográficas a lo largo de su carrera.

Desde muy joven mostró interés por el arte, realizando estudios en bellas artes y formando parte de grupos musicales como Los Dayson.

A los 18 años se trasladó a Madrid para desarrollar su carrera profesional. Con el tiempo, logró vender millones de discos en España y América Latina, consolidándose como un ídolo internacional.

Su primer disco, Algo de mí, se lanzó en 1971, y poco después representó a España en el festival OTI con la canción Algo más, que tuvo un gran impacto en el mercado latinoamericano.

Su último trabajo musical, Camilo sinfónico, fue una producción especial grabada junto a la Orquesta de Radio Televisión Española, con colaboraciones de artistas reconocidas como Marta Sánchez, Pastora Soler, Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo.

Este álbum fue presentado en Madrid el 20 de noviembre, poco antes de su fallecimiento en 2019.

El legado de Camilo Sesto sigue vivo en su ciudad natal, donde se construyó un mausoleo en su honor, que ahora ha quedado en medio de una polémica que muchos consideran innecesaria y evitable.

