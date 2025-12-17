Invertirá CFE más de 500 millones en Tamaulipas

Cerrará el año aterrizando obras de actualización de nueve subestaciones en el estado reducir apagones

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerrará este año con una inversión de más de 500 millones de pesos en obras de actualización de nueve subestaciones en el estado, informó el Secretario de Energía, Walter Julián Ángel Jiménez.

“La Comisión Federal de Electricidad se encuentra realizando una inversión histórica en Tamaulipas, tan solo para finalizar este año, tenemos en inversión de más de 500 millones de pesos en actualización del sistema de distribuciones (subestaciones)”.

Explicó que esta inversión forma parte del programa de obra de más 1,620 millones de pesos, únicamente en reactualización y activaciones de subestaciones en Tampico, Victoria, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

En la zona norte del estado, dijo que es donde se tiene el mayor avance y próximamente dichas obras estarán concluyendo, en tanto que en el caso de Victoria, se inició el estudio para la ubicación de la nueva subestación.

Si bien las subestaciones estarán enfocadas en los parques industriales de cada municipio, beneficiarán a los tamaulipecos con una reducción estimada de más del 50 por ciento en los apagones, en comparación con el año 2024.

“Eso va a mejorar los problemas de confiabilidad, que se generan por una gran cantidad de usuarios conectados en horas de alta demanda, por la alta intensidad energética que tiene Tamaulipas y la incapacidad del sistema de poder derivar la energía eléctrica correspondiente en determinados momentos”.

El titular de Desarrollo Energético explicó que también se reactivó el proyecto de transmisión Huasteca-Nuevo León, que ayudará a desfogar la producción de energía eólica desde Tamaulipas hacia Nuevo León.

El proyecto conecta subestaciones claves como Güémez, Champayán, Regiomontano (Huinalá) y Las Lajas con una inversión de 309 millones de dólares; a través de 428.5 kilómetros de líneas y 443 kilómetros de circuitos.

“En transmisión, también hay una inversión histórica con la construcción de la línea de transmisión Huasteca-Nuevo León, que va a favorecer que la energía tenga un mejor desfogue y mejorar los nodos emproblemados que están saturados en el sistema eléctrico nacional.»

Por. Perla Reséndez

Expreso – La Razón