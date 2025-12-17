Latente cierre de carreteras

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Los productores agrícolas del centro y norte del estado se reunirán este día para cerciorarse que las negociaciones que se realizan con el gobierno federal referente a sus demandas están siendo atendidas o al menos se encuentran en las mesas de trabajo implementadas para resolver el añejo problema que existe en el campo y en el sector del transporte rubro al que cual se han solidarizado.

En ese sentido trasciende que los productores sostendrán una reunión por la mañana y luego de los resultados obtenidos se decidirá si se manifiestan y vuelven a los bloqueos en los distintos puntos carreteros siendo Río Bravo, Reynosa, La ribereña, el ya tradicional cierre de la “Y” en San Fernando y la carretera Tampico-Mante.

Por su parte la secretaría de gobernación hace desmesurados intentos para persuadir a los campesinos a no bloquear las carreteras debido a las millonarias pérdidas económicas y al caos vehicular que se ocasiona, sin embargo como es bien sabido los manifestantes han dicho una y otra vez que radicalizarán sus acciones habida cuenta que las autoridades federales nomas no cumplen con las promesas hechas, por lo pronto la amenaza del cierre de carreteras en la entidad es latente, así que hay que tomar las precauciones debidas.

En otro tema en anteriores ocasiones hemos hecho referencia a las múltiples arbitrariedades y abusos que cometen los “muchachitos” del Director de Tránsito y Vialidad en la capital del estado JAVIER CÓRDOVA quienes andan desatados extorsionando a cientos de automovilistas que para su mala fortuna tropiezan con estos “agentes” en sus operativos, los cuales se han convertido en lugar de cuidar y recomendar a las personas a

no conducir en estado inconveniente en un brutal atropello por decir lo menos.

El colmo es que la mayoría de estos dispositivos de persuasión y vigilancia de manera arbitraria los ubican justo a unos metros de donde se encuentran restaurantes y sobre todo antros de diversión a sabiendas que si o si quienes salgan habrán ingerido algunas copas

de más, oro molido para los voraces y muy rateros tránsitos.

Sin duda que alguien debe meter en cintura al mentado JAVIER CÓRDOVA a quien a juzgar por los hechos poco o nada le importa lo que dia a dia sucede principalmente por las noches en horas en que se instalan los citados operativos, eso sí nos dicen que las cuotas llegan de manera rigurosa y efectiva a los bolsillos del multicitado sujeto, así las cosas.

En tanto sigue siendo la ciudad de Reynosa por mucho la población más violenta tanto así que de acuerdo a cifras oficiales dentro del top ten, los últimos hechos donde toda una familia fue asesinada la ha vuelto a colocar dentro de esta negativa y lamentable estadística.

En otro asunto dentro de las nuevas caras de la política local y estatal destaca la representante del Partido Movimiento Ciudadano PAULINA RIVERA quien es poseedora de un enorme carisma y eficiencia demostrando en cada una de sus acciones en beneficio de la sociedad una visión poco antes vista en alguien que busca ciertamente un lugar dentro de la política, por lo mismo debido a esta y otras actitudes recomendamos desde ahora no

perder de vista a esta incansable jovencita que se da el tiempo para apoyar de distintas maneras a decenas de personas de todas las edades, al tiempo.

En otras cosas la suma de esfuerzos entre el gobierno municipal y el sector empresarial generó al cierre del año una oferta de 100 fuentes de empleos más en el sector de la maquila y empresas distribuidoras de víveres.

Durante la jornada de reclutamiento el alcalde de Victoria LALO GATTAS BAEZ, reafirmó y consolidó el compromiso de promover en el año 2026 la llegada de nuevas cadenas comerciales que generen fuentes de empleo más y mejor remuneradas.

En su visita a los módulos de empleo instalados en la Presidencia Municipal, conversó con las personas que asistieron a solicitar uno de los cien puestos laborales que brinda la maquiladora Kemet y Distribuidora de Viveres.

Dentro de la gama de oportunidades de empleo que ofrecen se encuentran las de operadores y cargadores, las cuales por cierto se pueden consultar en red social y bolsa de trabajo inscritas en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo del municipio capitalino.

Todo lo anterior forma parte del trabajo que realiza y fortalece día con día el alcalde GATTAS BÁEZ en beneficio de las y los victorenses en materia de empleo siempre buscando a la vez mejores espacios donde la sociedad pueda desarrollarse y beneficiarse de manera efectiva.

