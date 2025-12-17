Les ponen triple sesión

Correcaminos empezó parte intensa de pretemporada

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas inició este martes una exigente semana de trabajo al comenzar con entrenamientos de triple sesión, como parte de su preparación para el segundo partido amistoso de la pretemporada ante Gavilanes de Matamoros.

Bajo la dirección técnica de Gustavo Díaz, el plantel naranja cumplirá con tres sesiones diarias, distribuidas de manera estratégica para fortalecer el aspecto físico, técnico y táctico del equipo.

Durante la sesión matutina, los jugadores realizan trabajo de cancha, enfocado principalmente en la condición física y el manejo de balón; al mediodía, el plantel se traslada al gimnasio para fortalecer la parte muscular; mientras que por la tarde, el cuerpo técnico programa labores tácticas nuevamente en cancha.

Con esta intensa carga de trabajo, el estratega uruguayo busca que el equipo llegue en óptimas condiciones físicas y futbolísticas, afinando detalles de cara al inicio del próximo torneo.

Será el sábado a las 11 horas cuando se dispute el duelo amistoso entre el equipo naranja los Gavilanes en el que esperan haya buen funcionamiento más allá de buenos resultados.

En cuanto a refuerzos se espera que esta semana se anuncie uno o dos más y en total buscan cerrar al menos cuatro jugadores más para el Clausura 2026.

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO