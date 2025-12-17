Muere Gil Gerard, el icónico Buck Rogers, a los 82 años tras perder la batalla contra el cáncer

La estrella estadounidense pasó de trabajar como químico industrial a convertirse en actor; tuvo auge entre los años 70 y 80

ESTADOS UNIDOS.- La industria del entretenimiento está de luto debido a la muerte del actor estadounidense Gil Gerard, quien es recordado por su icónico personaje de Buck Rogers en la serie de televisión “Buck Rogers en el siglo XXV”. Perdió la vida a los 82 años de edad y tras perder la batalla contra el cáncer, dio a conocer la prensa del extranjero.

De acuerdo con el medio TMZ, la esposa del actor estadounidense, Janet Gerard, informó la muerte mediante una publicación que hizo en su cuenta de Facebook mediante la que expuso que su esposo sucumbió a “una forma rara y brutalmente agresiva de cáncer”

La esposa de Gil Gerard confiesa que sabían que “algo andaba mal”

Además, la viuda de Gil Gerard confesó que la estrella de televisión en Estados Unidos falleció pocos días después de que supieran que “algo andaba mal”. Pese al luto que dejó la muerte de la estrella de Hollywood, la mujer compartió otro mensaje que escribió el mismo actor y dice lo siguiente:

“Mi vida ha sido un viaje increíble. Las oportunidades que he tenido, la gente que he conocido y el amor que he dado y recibido han hecho que mis 82 años en el planeta sean profundamente satisfactorios”.

