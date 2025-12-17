Petroleros técnicos alzan la voz en Tampico: exigen aumento salarial y acusan discriminación

TAMPICO, TAM.- Aproximadamente 500 trabajadores activos y jubilados de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), provenientes del sur de Tamaulipas, región huasteca, norte de Veracruz y San Luis Potosí, se manifestaron en Tampico para exigir a Petróleos Mexicanos el pago del aumento salarial a profesionistas que, aseguran, fueron excluidos de manera injustificada.

José Luis Noriega Medina, secretario general de la sección 11 de la UNTYPP, explicó que la protesta surge luego de que Pemex aplicara un incremento salarial del 4.5 por ciento retroactivo a agosto únicamente a trabajadores sujetos al Contrato Colectivo de Trabajo, dejando fuera a técnicos y profesionistas, bajo el argumento de la “austeridad republicana”, lo que calificaron como un acto de discriminación.

“Se otorgó el incremento salarial de 4.5% retroactivo del mes de agosto, ya les fue aplicado a los compañeros sujetos al Contrato Colectivo de Trabajo, excluyéndonos a los técnicos y profesionistas… en todo el país somos 20 mil, aquí en la zona sur somos aproximadamente 500. Aquí están activos y jubilados… nos dicen que por austeridad republicana… a todos los técnicos y profesionistas nos discriminaron por igual”, expresó.

Las y los trabajadores señalaron que el retroactivo fue entregado hace dos catorcenas a quienes cuentan con contrato colectivo, mientras que ellos siguen en espera, por lo que manifestaron su disposición a dialogar directamente con la presidenta de la República.

“Queremos diálogo con la presidenta porque esto se arregla con voluntad política, sí queremos diálogo con la presidenta; no se ha dado a través de la directora del administrativo de corporación de nuestra empresa, la doctora Marcela Villegas, nos mandan decir que no hay incremento salarial y háganle como puedan”

El dirigente sindical señaló que el aumento salarial es un derecho necesario para enfrentar la inflación y evitar la pérdida del poder adquisitivo de las familias.

“No sólo están afectando al trabajador sino a toda la familia, todos los planes de desarrollo en la familia se pueden ver truncados… para la empresa nos denominan como de confianza, pero no lo somos. En este país no existen trabajadores de sindicato de confianza”

Finalmente, recordó que la UNTYPP agrupa a más de 4 mil 200 trabajadores activos y jubilados en 15 secciones del país y advirtió que, de no obtener respuesta, el próximo 12 de enero de 2026 se sumarán a una movilización nacional frente a la torre de Pemex en la Ciudad de México.

Por Cynthia Gallardo

La Razón