Prevén llegada de medio millón de turistas a Tampico en las vacaciones de invierno

La ciudad mantiene una alta preferencia entre visitantes nacionales y extranjeros, principalmente por su ubicación y condiciones de seguridad

TAMPICO, TAM.- Tampico se prepara para recibir aproximadamente medio millón de turistas durante el periodo vacacional de invierno, informó la directora de Turismo, Karime Cámara Chain, quien dijo que la ciudad mantiene una alta preferencia entre visitantes nacionales y extranjeros, principalmente por su ubicación y condiciones de seguridad.

La funcionaria municipal señaló que la mayor afluencia de visitantes proviene del estado de Nuevo León, aunque también se registra la presencia de turistas de otras entidades del país y del extranjero.

“Vamos a esperar medio millón de visitantes aproximadamente y los principales visitantes vienen de Nuevo León, esa es la tendencia del interior de la República y el extranjero”

Cámara Chain explicó que este flujo turístico es resultado de una intensa promoción turística y comercial de Tampico en distintas regiones, que se suma a una agenda de actividades culturales, recreativas y familiares que arrancará de manera oficial este viernes 19 de diciembre, con el inicio del periodo vacacional decembrino.

Finalmente, indicó que el arribo de visitantes beneficiará a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos, fortaleciendo la economía local y la generación de empleos. Para garantizar una estancia segura, se instalarán módulos de información turística y se mantendrá la coordinación con operadores turísticos y autoridades durante toda la temporada.

Por Cynthia Gallardo

Expreso- La Razón