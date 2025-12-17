Refuerzan infraestructura industrial de Tamaulipas

La entidad hace historia con la creación del primer Clúster Eléctrico–Electrónico de México en Reynosa

REYNOSA, TAMAULIPAS.- Tamaulipas hace historia al constituir el primer Clúster Eléctrico–Electrónico de México, en un evento encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, lo que refleja la fortaleza industrial del estado y su creciente potencial para liderar sectores de alta tecnología a nivel nacional.

«Están sembrando una semilla en tierra fértil; Tamaulipas es un buen lugar para sembrar una semilla de esta naturaleza por lo que es y la perspectiva de futuro que tiene a mediano y a largo plazo, y que seguramente dará buenos resultados también en el interés lógico y ético de las empresas», expresó el mandatario estatal, al dar la bienvenida a esta iniciativa que representa el inicio de una nueva etapa para el desarrollo tecnológico, la innovación industrial y la integración estratégica del sector eléctrico–electrónico en la región.

Acompañado por la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, y por Sergio Arturo Treviño Ayala, gerente de planta en Stanley Black & Decker Reynosa y presidente del Clúster Eléctrico-Electrónico, el ejecutivo tamaulipeco destacó que este evento es de relevante trascendencia para la entidad, ya que marca un nuevo rumbo en la concepción empresarial y de transformación en Tamaulipas.

«Tengo plena confianza y certidumbre de que Tamaulipas está progresando fuertemente hacia un futuro promisorio», mencionó.

Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía en Tamaulipas, indicó que la firma del acta constitutiva de este clúster consolida la visión del gobernador Américo Villarreal de impulsar una estrategia compartida de desarrollo industrial, basada en la colaboración, la innovación y la integración a cadenas globales de valor, bajo el modelo de la triple hélice: industria, academia y gobierno, trabajando con objetivos comunes.

«Como usted lo ha instruido, señor gobernador, Tamaulipas avanza con una política industrial moderna, con visión a largo plazo y profundamente alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y al Plan México», mencionó.

Por su parte, Sergio Arturo Treviño Ayala, presidente del Clúster Eléctrico-Electrónico, convocó a todos los actores de este sector y a los aliados estratégicos a sumarse a este esfuerzo, convencidos de que juntos se puede transformar a Tamaulipas en un ecosistema económico que propicie la innovación en su ámbito de negocios.

Por. Staff

Expreso – La Razón