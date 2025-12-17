Registra avance significativo la rehabilitación de la red sanitaria en sector de Ciudad Madero

CIUDAD MADERO, TAM.- La rehabilitación de la red sanitaria en la colonia Lázaro Cárdenas presenta un avance importante, como parte de los trabajos orientados al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica en Ciudad Madero.

Las acciones incluyen la reposición de 90 metros lineales de colector sanitario de 18 pulgadas de diámetro en la calle Niños Héroes, entre las calles Sonora y Cuba. Previamente, se efectuó la sustitución de un tramo adicional de características similares en la misma vialidad, en el segmento comprendido entre las calles Saltillo y Sonora, lo que permitirá mejorar el desempeño del sistema de drenaje sanitario en este sector.

Con un avance estimado del 90 por ciento, se prevé concluir en breve esta etapa de la obra para proceder con la reposición del pavimento, de acuerdo con la programación establecida.

La intervención contribuirá a optimizar la operación de la red sanitaria, disminuir riesgos de fallas y garantizar la continuidad del servicio para las familias de esta zona de Ciudad Madero.

Los trabajos se realizan con el respaldo del Gobierno del Estado y en coordinación con el Ayuntamiento de Ciudad Madero, fortaleciendo la atención a las necesidades de infraestructura urbana y el bienestar de la población.

POR MARIO PRIETO