“Ser menor no los hace intocables”: advierten consecuencias legales por delitos juveniles en Tampico

Amelia Trejo, presidenta de la Comisión de gobierno, seguridad y protección civil del cabildo de Tampico exhortó a víctimas a denunciar delitos

TAMPICO, TAM.- «Ser menor de edad no significa quedar fuera del alcance de la ley»; expresó Amelia Trejo Hernández, presidenta de la Comisión de gobierno, seguridad y protección civil del cabildo de Tampico, al ser cuestionada sobre el caso de una pareja de presuntos delincuentes juveniles que recientemente despojó de su cartera a un adulto mayor en el centro de la ciudad.

La regidora explicó que aunque los implicados sean menores, existen consecuencias legales que pueden recaer también en sus tutores.

“Sé que pueden tener consecuencias los tutores, en este caso los padres… sí hay sanciones legales aunque sean menores de edad”

Trejo Hernández exhortó a las víctimas de cualquier delito a realizar el reporte inmediato al número de emergencias 911 para facilitar la detención de los responsables.

La presidenta de la comisión de gobierno, seguridad y protección civil del cabildo porteño indicó que no se tenía antecedente de reportes por carteristas menores de edad en el primer cuadro de Tampico.

Dijo que en las colonias de la zona norte de Tampico también se intensifican los patrullajes con apoyo de las fuerzas del orden federal de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Por Cynthia Gallardo

La Razón