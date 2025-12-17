Sobrecarga eléctrica y extensiones viejas, principales causas de incendios: PC

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El incremento de incendios registrados recientemente se debe, principalmente, al uso de extensiones eléctricas en mal estado y a la sobrecarga de enchufes dentro de los hogares.

Ricardo Aguirre, director de Protección Civil informó que muchas personas reutilizan guías eléctricas que han permanecido guardadas por largo tiempo, las cuales presentan daños por corrosión, mala calidad del material o afectaciones provocadas por insectos como cucarachas y hormigas.

Al conectar cuatro o cinco aparatos en un solo enchufe, explico que se genera una sobrecarga que provoca el sobrecalentamiento del cableado, situación que puede derivar en incendios dentro de las viviendas.

Añadió que otra causa frecuente es el deterioro del cableado eléctrico interno de las casas habitación, el cual también puede ser roído por insectos, generando pérdidas de energía y cortocircuitos.

Aguirre precisó que actualmente los incendios ya no se atribuyen tanto al uso de veladoras, sino a estos factores relacionados con instalaciones eléctricas deficientes y extensiones antiguas.

Como medidas preventivas, recomendó adquirir extensiones y luces navideñas de buena calidad, utilizar reguladores de voltaje, no sobrecargar enchufes y contar con teléfonos de emergencia, extintor y botiquín en casa.

Finalmente, informó que durante las últimas dos semanas se han atendido cuatro incendios, uno de ellos con saldo de dos mujeres trasladadas a un hospital, e invitó a la población a capacitarse en los cursos gratuitos que ofrece el cuerpo de bomberos para actuar adecuadamente ante emergencias

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón