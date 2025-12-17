Tampico endurece operativos: SEDENA apoyará decomiso de pirotecnia en el centro

Pese a los operativos preventivos, algunos vendedores han vuelto a instalarse sin permiso, por lo que se reforzará la vigilancia

TAMPICO, TAM.- Ante la reincidencia de vendedores de pirotecnia en el primer cuadro de Tampico, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya informó que la Secretaría de la Defensa Nacional actuará en coordinación con el municipio para retirar a comerciantes que incumplan la Ley de Ingresos y pongan en riesgo la seguridad de la población.

La presidenta municipal explicó que, pese a los operativos preventivos, algunos vendedores han vuelto a instalarse sin permiso, por lo que se reforzará la vigilancia.

“El día de ayer, a las 4 de la tarde se hizo un primer rondín y a las 5:40 ya había personas que estaban con sus mesitas sin permiso vendiendo cuetes. Se les invitó a que se quiten, porque no hay permisos… en la Mesa de construcción de paz se van a seguir realizando operativos de disuasión para que se mantenga la seguridad… hemos querido avisar, hacer esa conciencia, pero en dado momento que se siga haciendo de manera recurrente SEDENA va a actuar en correlación con el municipio”

Villarreal Anaya dijo que Tampico es un municipio turístico e histórico, por lo que la ley prohíbe la instalación de más vendedores ambulantes en la zona cero; además, señaló que la Cámara Nacional de Comercio apoyará al Ayuntamiento para detectar irregularidades.

“El operativo es en relación a los cuetes, a quienes se establecen para venderlos. Dijimos desde el año pasado que en esta administración no iba a ser permitido la venta de los cuetes en la zona centro de nuestro municipio”

La alcaldesa expresó que en estos operativos participan la Guardia Estatal, Protección Civil, Tránsito y Vialidad, así como personal de Vía Pública.

Lo anterior lo dio a conocer tras la entrega de becas municipales del ciclo escolar 2025-2026, con una inversión de 4 millones de pesos en beneficio de 277 estudiantes de nivel básico a superior de escuelas públicas, y adelantó que se prevé ampliar el apoyo hasta alcanzar a 450 alumnos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón