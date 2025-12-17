Toman trabajadores la CONAGUA Tamaulipas

Denuncia incumplimientos de acuerdos laborales que se tomaron en febrero y la renuencia al diálogo

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Trabajadores sindicalizados de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tomaron las instalaciones del organismo en Tamaulipas como medida de protesta ante el incumplimiento de acuerdos laborales pactados desde febrero pasado, sin que hasta el momento exista una respuesta por parte de las autoridades.

La acción no corresponde a una huelga formal, sino a una manifestación coordinada entre la Sección 49, con sede en Ciudad Victoria, y la Sección 50 de Tampico, ambas pertenecientes al Sindicato de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en demanda de atención a diversas problemáticas internas.

Carlos Alberto Monroy Ruiz, secretario general de la Sección 49, señaló que uno de los principales reclamos es la falta de atención a las condiciones en que operan las estaciones de aforo y las áreas meteorológicas, donde el personal labora sin las garantías mínimas necesarias.

Explicó que desde febrero solicitaron la emisión de oficios de comisión y la asignación de viáticos para el personal que debe trasladarse a distintos puntos del estado para cumplir funciones oficiales, lo cual no ha sido atendido y representa riesgos laborales y administrativos para los trabajadores.

El dirigente sindical denunció además que la situación se ha agravado por la negativa de la dirección del organismo a entablar diálogo con el sindicato, lo que —afirmó— vulnera las condiciones generales de trabajo y obstaculiza la resolución de los conflictos laborales.

Indicó que en la protesta participan entre 80 y 100 trabajadores de distintas regiones del estado, quienes permanecerán en las instalaciones hasta que exista un acercamiento formal o una intervención del comité nacional del sindicato que permita destrabar el conflicto.

Por. Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN