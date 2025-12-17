Trasmigrante lesionado en accidente en Padilla

La fiscalía del estado fue alertada para que pudiera tomar conocimiento de los hechos.

Ciudad Victoria. Un transmigrante resultó lesionado la tarde del miércoles en un choque con volcadura en la carretera que conduce de Ciudad Victoria a Matamoros, a la altura del kilómetro 54, cerca del municipio de Padilla.

El percance, reportado aproximadamente a las 15:00 horas, ocurrió en los carriles de norte a sur.

Las autoridades se encuentran en el sitio atendiendo la situación. Mientras realizan los trabajos, mantienen un carril abierto para permitir el desplazamiento de los vehículos que transitan de Jiménez hacia Ciudad Victoria.

El transmigrante -término que se utiliza para los comerciantes centroamericanos que se dedican a trasladar vehículos u otros artículos para venderlos en sus países de origen- al parecer invadió el carril con su tractocamión y una camioneta. Esta maniobra provocó que se impactara contra un tráiler, lo que resultó en la volcadura del vehículo.

El transmigrante fue atendido en el lugar de los hechos, sin necesidad de llevarlo a un hospital

Por Alfredo Peña