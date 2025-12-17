Triplican extracciones de la Marte R. Gómez

En el contexto del compromiso del Gobierno federal de cumplir con el pago a Estados Unidos, la extracción se incrementó hasta tres veces en los últimos días

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La extracción a la Presa Marte R. Gómez aumentó al triple recientemente.

Durante casi seis meses, entre el 21 de junio y el viernes pasado, a la presa tamaulipeca se le estuvieron sacando diariamente 10 mil litros por segundo, pero ahora es alrededor de 30 mil.

Esa extracción fue incrementada al doble durante el fin de semana, con 20 mil litros por segundo, pero de lunes para martes se triplicó, de acuerdo a los reportes diarios de la Conagua.

El agua extraída a la Marte R. Gómez iría para el pago de la deuda hídrica con Estados Unidos.

El viernes pasado, la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a entregar 249 millones de metros cúbicos a Texas antes del 31 de enero, lo que abrió la posibilidad de que se utilice agua de la Marte R. Gómez y El Cuchillo.

Aunque el Río San Juan no es parte del Tratado Internacional, el Gobierno firmó en noviembre del 2024 la Minuta 331 de la Comisión Internacional de Aguas y Límites (CILA) para usar la cuenca donde se ubican El Cuchillo y la Marte R. Gómez.

La Marte R. Gómez tenía con 694.5 millones de metros cúbicos, un llenado del 88.8 por ciento, mientras que El Cuchillo 913 millones, 81.2 por ciento.

En tanto, el director del Organismo Cuenca Río Bravo de la Conagua, Luis Carlos Alatorre, citó ayer en sus redes sociales parte del comunicado del Gobierno de México en donde se asegura que la entrega de agua a Estados Unidos no afecta el abasto de agua para el País.

Al iniciar el plazo de un mes y medio para que México ceda 249 millones de metros cúbicos a Texas, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) rechazó la entrega.

El organismo afirmó que no existe fundamento legal para enviar agua de las presas internacionales, por estar en niveles críticos, ni de afluentes no contemplados en el Tratado binacional de 1944.

Entre las fuentes no incluidas en el Tratado está el Río San Juan, donde se ubican la Presa El Cuchillo, principal abastecedora de agua potable del área metropolitana de Monterrey, y la Presa Marte R. Gómez, de Tamaulipas, cuyo principal uso es agrícola.

En una carta firmada por el presidente del CNA, Jorge Esteve Recolons, la agrupación cuestionó el acuerdo anunciado el viernes con Estados Unidos al asegurar que el mismo Tratado permite, en condiciones de sequía, extender cinco años, hasta el 2030, el pago de los adeudos.

