VIDEO: José Ramón Fernández le dice imbécil a David Faitelson

La polémica por el altercado entre David Faitelson y Antonio Mohamed, llegó a José Ramón Fernández, quien criticó a su alumno

La rivalidad entre José Ramón Fernández y David Faitelson volvió a encenderse, esta vez de manera pública y contundente, luego de la Final de vuelta de la Liga MX, en la que el Toluca de Antonio Mohamed se coronó campeón ante Tigres en el Estadio Nemesio Diez. El experimentado periodista de ESPN no se guardó nada y lanzó una de las descalificaciones más fuertes que se recuerden contra quien fuera su alumno y colaborador más cercano durante años.

Durante una emisión reciente de SportsCenter, programa que conduce junto a Sergio Dipp, José Ramón analizó distintos temas del futbol mexicano, entre ellos la grandeza histórica del Toluca y el momento complicado que atraviesan Pumas, pero inevitablemente la conversación derivó hacia la polémica protagonizada por Faitelson en redes sociales tras su enfrentamiento verbal con el ‘Turco’ Mohamed, ahora campeón con los Diablos Rojos.





LA FRACTURA DEFINITIVA ENTRE MAESTRO Y DISCÍPULO

Sin mencionar directamente el nombre de David Faitelson, José Ramón Fernández fue claro al referirse al analista de TUDN, a quien comparó con un personaje de ficción y acusó de buscar reflectores de manera innecesaria. Para Joserra, el conflicto con Mohamed representó un ejemplo de lo que considera una polémica artificial dentro de los medios deportivos.

EL MAS IMBECIL 😲🔥 Así fue como José Ramón Fernández (@joserra_espn) crítico tajantemente a David Faitelson (@DavidFaitelson_) en @SC_ESPN tras las fuertes declaraciones que hizo el periodista de @TUDNMEX hacía el Turco Mohamed. 🎥: @ESPNmx#Deportes #turcomohamed #Mexico pic.twitter.com/9s7te4IzZB — Sergio Fuentes (@CHECO_FUENTES_) December 17, 2025

El momento más tenso llegó cuando Sergio Dipp recordó que Faitelson había sido uno de los periodistas más destacados formados por José Ramón. La respuesta del veterano comunicador fue inmediata y lapidaria, al corregir a su compañero con una expresión que rápidamente se viralizó en redes sociales, avivando una disputa que parece no tener retorno.

LA DEFENSA DE JOSERRA A ANTONIO MOHAMED

Más allá del ataque personal, José Ramón Fernández también se posicionó con firmeza en defensa de Antonio Mohamed, a quien consideró injustamente señalado por Faitelson tras haber tomado decisiones técnicas en una Final de Liga MX. Desde su perspectiva, el periodista de TUDN cruzó una línea al cuestionar públicamente la ética profesional de un entrenador que acababa de conquistar el título.

Para Joserra, el contexto era claro: Mohamed fungía como anfitrión y protagonista deportivo, mientras que Faitelson participaba como invitado para analizar el encuentro, no para confrontar al estratega. Esta diferencia, según Fernández, marca el límite entre el análisis crítico y el ataque personal.

La nueva declaración de José Ramón Fernández contra David Faitelson confirma que la relación entre ambos atraviesa su punto más álgido. Lejos de reconciliación, el episodio deja claro que la ruptura entre dos de las figuras más influyentes del periodismo deportivo mexicano sigue profundizándose, ahora ante la mirada de toda la audiencia.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR