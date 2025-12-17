VIDEO: Trabajador sin autorización graba al interior de la pirámide de Chichén Itzá

Custodio rompe las reglas y graba pasajes internos de Chichén Itzá; el INAH reacciona ante el video viral.

En días recientes, un video grabado en el interior de la pirámide de Kukulcán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, se volvió viral en redes sociales al mostrar imágenes de pasajes y escalinatas internas que permanecen cerradas al público.

La difusión del material generó miles de reacciones y comentarios, lo que llevó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a emitir una postura oficial para aclarar el origen de la grabación y las medidas tomadas.

¿Quién grabó el video al interior de la pirámide de Chichén Itzá?

De acuerdo con el INAH, el video fue grabado por un trabajador de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, quien realizó la grabación a título personal.La institución subrayó que el material no contó con autorización oficial de la Dirección del sitio ni de ninguna instancia institucional competente.

El organismo recordó que el acceso, registro y difusión de imágenes en áreas restringidas está regulado por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como por su reglamento, con el objetivo de proteger el patrimonio cultural de México.

Medidas administrativas

La Dirección de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, junto con el Gran Museo y el CATVI, informó que ya se aplicaron medidas administrativas correspondientes, siempre respetando los derechos laborales y garantías del trabajador involucrado.

El INAH señaló que este tipo de acciones buscan reforzar los protocolos de conservación y evitar riesgos al monumento, reiterando que el interior del Templo de Kukulcán no está abierto al público. El acceso se limita exclusivamente a labores de investigación, conservación y vigilancia, con el fin de preservar la integridad de la estructura.

“El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Chichén Itzá, informa al público en general que el video que empezó a circular en las redes sociales en días pasados, que muestra varias escenas del interior del Castillo de Kukulcán de Chichén Itzá, cuyo contenido fue grabado por un trabajador de esta zona arqueológica a título personal, se aclara que en ningún momento contó con la autorización correspondiente de la Dirección de este recinto, ni otra de carácter institucional dispuesto en el artículo 17 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como de los artículos 38, 39 y 40 de su Reglamento”.

“Al respecto, se informa que se han tomado las medidas administrativas conducentes, respetando en todo momento los derechos y garantías laborales del trabajador. Atentamente, Dirección de la Zona arqueológica, Gran Museo y CATVI de Chichén Itzá”.

Imágenes del interior de Kukulcán

El video revela pasajes, muros y escalinatas internas que confirman que la pirámide de Kukulcán es una construcción realizada en varias etapas. En su interior se encuentra una pirámide más antigua, práctica común en la arquitectura maya, donde los nuevos templos se edificaban sobre construcciones previas como símbolo de renovación ceremonial y poder político.

Las imágenes también evidencian el alto nivel de conocimiento arquitectónico y astronómico de la civilización maya, reforzando el valor histórico y cultural del sitio. El INAH recordó que la regulación sobre el acceso y registro de imágenes en zonas arqueológicas tiene como objetivo garantizar la preservación del patrimonio cultural.

La institución enfatizó que la difusión de material no autorizado puede generar riesgos, tanto por la exposición de áreas restringidas como por la posibilidad de incentivar prácticas indebidas entre visitantes.

Contexto histórico de Chichén Itzá

La pirámide de Kukulcán, también conocida como El Castillo, es uno de los principales atractivos de Chichén Itzá y un símbolo de la cultura maya. Su construcción refleja conocimientos avanzados en arquitectura y astronomía, ya que está alineada con fenómenos solares como los equinoccios, cuando la luz proyecta la figura de una serpiente descendiendo por la escalinata principal.

El hallazgo de estructuras internas confirma la práctica de edificar nuevas pirámides sobre las anteriores, lo que refuerza la relevancia ceremonial y política del sitio.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR