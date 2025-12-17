VIDEO: Turista sostiene en su mano al pulpo más letal del mundo

Un turista tocó un pulpo de anillos azules sin saber que su veneno no tiene antídoto.

Un video que se volvió viral en redes sociales muestra a un turista sosteniendo con la palma de su mano a un pequeño pulpo de anillos azules, sin percatarse de que se trata de uno de los animales más venenosos del planeta.

Los colores brillantes que recorren su piel —anillos azul eléctrico— no son decorativos: constituyen una advertencia biológica extrema.

El hecho ocurrió en una playa de Filipinas y fue protagonizado por Andy McConnell, un turista originario del Reino Unido, quien compartió el video en sus redes sociales creyendo que se trataba de un “pulpo bebé” inofensivo.

La grabación se difundió rápidamente y generó miles de reacciones de usuarios que le advirtieron que había estado a centímetros de una muerte casi instantánea.

Resulta que era un pulpo de anillos azules, ¡instantáneamente reconocible para australianos y otros como el primer, segundo o tercer animal más venenoso del mundo!”, escribió el propio McConnell tras conocer la identidad del animal.

A pesar del riesgo, el hombre no presentó síntomas, un hecho que especialistas consideran un golpe de suerte excepcional.

Un animal pequeño con un veneno devastador

El pulpo de anillos azules (género Hapalochlaena) es un cefalópodo de tamaño reducido que habita principalmente en aguas del océano Índico y el Pacífico occidental. Su peligrosidad radica en la tetrodotoxina, una neurotoxina producida por bacterias que viven en su saliva.

De acuerdo con el Australian Museum, esta sustancia es hasta 1000 veces más potente que el cianuro y no tiene antídoto conocido.

La toxina actúa bloqueando los canales de sodio en las células nerviosas, lo que impide la transmisión de señales entre el cerebro y los músculos.

El resultado puede ser una parálisis progresiva, seguida de insuficiencia respiratoria y muerte en cuestión de minutos. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) advierte que una sola mordida puede contener suficiente veneno para matar a más de 20 personas adultas.

A diferencia de otros animales venenosos, el pulpo de anillos azules no inyecta el veneno por contacto, sino mediante una mordida, que muchas veces es indolora y pasa desapercibida. Esto explica por qué muchas víctimas no buscan atención médica inmediata.

En el caso del video viral, McConnell tomó al animal con la mano desnuda, lo observó y jugó con él sin notar señales de agresión. Fue solo después, al recibir cientos de advertencias en redes sociales, cuando comprendió la magnitud del peligro.

Había sobrevivido de milagro”, relatan usuarios que comentaron el video.

Especialistas señalan que, aunque no exista un antídoto, la atención médica inmediata puede salvar vidas mediante respiración asistida y soporte vital hasta que el cuerpo elimine la toxina, un proceso que puede tardar varias horas.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y autoridades ambientales reiteran que nunca se debe tocar fauna marina silvestre, sin importar su tamaño o apariencia. El caso del pulpo de anillos azules es un recordatorio de que, en la naturaleza, los colores más llamativos suelen ser una señal inequívoca de peligro extremo.

