Apertura de Cbtis no contempla clausura ni desalojo de escuela: SET

CIUDAD MADERO, TAM- La apertura de un nuevo CBTIS en Tampico no contempla la clausura ni el desalojo definitivo de ninguna escuela que actualmente opera en la zona.

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez, informó que se analizan alternativas como la reubicación temporal o el uso compartido de instalaciones, a fin de ampliar la oferta de educación media superior sin interrumpir el servicio educativo de los planteles privados.

Valdez destacó que la educación privada forma parte del sistema educativo estatal, por lo que la dependencia tiene la responsabilidad de garantizar su continuidad y operación normal, evitando afectaciones a estudiantes, docentes y comunidades escolares.

Asimismo, señaló que cualquier determinación se tomará mediante diálogo, análisis técnico y consenso, con la participación de las áreas correspondientes, priorizando el interés educativo de la región.

Finalmente, reiteró que el proyecto se encuentra en una fase de evaluación y no existe un plazo final para su definición, por lo que continuarán revisándose las opciones más viables para concretar la apertura del nuevo CBTIS sin generar conflictos.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón