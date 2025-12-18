Así puedes descargar la CURP certificada para cuando te pidan vincularla con tu línea de celular

Por disposición oficial, a partir del 7 de enero todos los usuarios de cualquier compañía telefónica están obligados a vincularla con su CURP y su identificación oficial vigente

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del 9 de enero del 2026 y por disposición oficial, todos los usuarios de cualquier compañía telefónica en México deberán vincular su dispositivo móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la identificación oficial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), esto con el objetivo de combatir fraudes, extorsión, secuestro, trata y otras actividades ilícitas que se realizan desde el anonimato y usando un dispositivo telefónico.

Ante las preguntas de las y los usuarios de telefonía celular en México, te compartimos el paso a paso para que puedas descargar de manera rápida y sencilla tu CURP, tomando en cuenta que debe estar certificada para que puedas realizar la vinculación de tu dispositivo móvil de manera correcta.

En caso de que tampoco tengas tu INE, también te decimos qué es lo que necesitas para tramitarla en los módulos correspondientes establecidos por el organismo electoral.

¿Cómo descargar la CURP certificada para vincular mi línea telefónica?

La CURP certificada es la CURP validada y vinculada directamente con tu acta de nacimiento en la Base de Datos Nacional del Registro Civil y la puedes identificar con la leyenda: «CURP certificada»; el documento contiene también un código de verificación digital para asegurar su autenticidad y evitar duplicidades, siendo indispensable para trámites oficiales en México.

Si no cuentas con la CURP certificada, te compartimos el paso a paso para descargarla y que la tengas a la mano para realizar la vinculación de tu línea telefónica celular:

•Entra al sitio www.gob.mx/curp

•Seleccionarás tu opción de búsqueda. Si conoces tu CURP, ingresa la clave de 18 caracteres en la casilla correspondiente; si no conoces tu CURP, selecciona la opción «No conoces tu CURP» o «Datos personales».

•Ingresa tus datos personales (si aplica). Aquí llenarás los campos con tu nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, estado de nacimiento, etc.

•Marca la casilla de «No soy un robot» y resuelve el captcha en caso de aparecerte en pantalla

•Haz clic en el botón de «Buscar»

•Verifica que los datos que aparecen en pantalla sean los correctos; en caso de que sí, elige el botón «Descargar PDF» y haz clic en él para guardar el archivo en tu dispositivo

Lo siguiente es que tras descargar el archivo, deberás abrirlo para que verifiques si aparece en la parte inferior derecha la leyenda «CURP certificada verificada con el registro civil» para que sea válida en cualquier trámite.

¿Cómo tramitar la identificación del INE?

El Instituto Nacional Electoral (INE) refiere que para tramitar tu credencial de elector, deberás realizar lo siguiente:

•Ubica el módulo más cercano a tu domicilio o trabajo y haz una cita o acude directamente para que te asignen un turno (disponibilidad sujeta a cada módulo).

•Lleva tus documentos: Documento de nacionalidad (acta de nacimiento o carta de naturalización); identificación con fotografía; comprobante de domicilio.

•Acude a tu módulo.

•Recoge tu credencial cuando te indiquen la fecha y hora para hacerlo.

