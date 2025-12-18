Destinan en Altamira apoyo sin precedentes en favor de la educación

El Gobierno Municipal de Altamira, en coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, inició y puso en marcha diversas obras de infraestructura educativa, entre ellas la construcción del CETMAR 43, mejoras hidrosanitarias, rehabilitación de espacios escolares y la entrega de transporte escolar, con una inversión histórica para fortalecer la educación en el municipio.

En una gira de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, el Gobierno Municipal de Altamira, encabezado por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, en coordinación con el secretario de Educación en Tamaulipas, Dr. Miguel Ángel Valdez García, puso en marcha importantes acciones que representan un apoyo sin precedente para el sector educativo del municipio.

Como parte de estas acciones, se dio inicio a la reposición de la red hidrosanitaria en la calle C-27 entre camino vecinal y calle C-2, así como en la calle C-2 entre C-27 y Álamo, en el sector Ampliación Arboledas, zona Centro Norte. Estos trabajos forman parte de las obras complementarias para la construcción del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) número 43.

Las obras beneficiarán directamente a 5 mil 190 personas e incluyen la instalación de mil 155.96 metros lineales de red de agua potable, 742.84 metros lineales de red de drenaje sanitario, 62 tomas, 62 descargas y 10 pozos de visita, con una inversión total de 4 millones 583 mil 12.22 pesos.

Posteriormente, las autoridades colocaron la primera piedra de la construcción del CETMAR 43, el cual se edificará en un terreno de 3 hectáreas, ubicado en la calle C-27 esquina con C-2. Esta obra es resultado de una gestión del Gobierno del Estado y contará con una inversión de 15 millones 19 mil 769.05 pesos.

La nueva infraestructura educativa incluirá el Edificio A, que contará con un módulo administrativo, un laboratorio de cómputo y un módulo de servicios sanitarios; mientras que el Edificio B constará de tres aulas didácticas. En cuanto a la obra exterior, se contempla la construcción de cerco de malla ciclónica, plaza cívica, techumbre metálica, cancha de usos múltiples, subestación eléctrica, cisterna de 5 mil litros, redes exteriores eléctricas, fosa séptica y pozo de absorción.

En el marco de este evento, el Gobierno Municipal de Altamira también hizo entrega de una unidad de transporte escolar gratuito, destinada a beneficiar a los alumnos de la Preparatoria Tecnológica Municipal de Altamira, reforzando así el acceso y la permanencia escolar.

La gira continuó con la inauguración de la rehabilitación de la cubierta metálica de la plaza cívica del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), en la zona de Monte Alto, obra que representó una inversión municipal de 993 mil 804.12 pesos.

Finalmente, junto a la presidenta del DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, las autoridades inauguraron la cubierta metálica y la plaza cívica de la Telesecundaria de nueva creación en el fraccionamiento Paseo Real, un espacio diseñado para fortalecer la convivencia y el aprendizaje de las y los estudiantes.

Durante el evento, se anunció la próxima construcción de dos aulas adicionales.

“Contamos con la valiosa compañía del secretario de Educación en Tamaulipas, Dr. Miguel Ángel Valdez García, y anunciamos la próxima construcción de dos aulas más para seguir ampliando la matrícula escolar y garantizar mejores oportunidades educativas”, expresó el alcalde Armando Martínez Manríquez.

Con estas acciones, el Gobierno de Altamira reafirma su compromiso de impulsar la educación como eje fundamental para el desarrollo social y económico del municipio.