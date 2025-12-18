Exsocios irrumpen violentamente en sindicato de terrestres

El Sindicato de Trabajadores en Transportes, Terrestres y Casas de Comercio denunció el ingreso indebido y violento de exsocios a un inmueble sindical, hechos que podrían constituir allanamiento y daño en propiedad, por lo que anunció que presentará pruebas ante las autoridades y rechazó cualquier intento de desestabilización.

El Sindicato de Trabajadores en Transportes, Terrestres y Casas de Comercio informó a la sociedad y a los medios de comunicación sobre hechos graves ocurridos en sus instalaciones, luego de que un grupo de exsocios ingresara de manera indebida y violenta a un inmueble de su propiedad.

Los exsocios carecen de representación legal y de facultades para realizar actos dentro del sindicato. El ingreso se habría dado mediante engaños, bajo el argumento falso de que se llevaría a cabo una asamblea y actos cívicos, lo que permitió que accedieran al inmueble señaló Jesús Martínez secretario General del sindicato de trabajadores en transportes terrestres y casas de Comercio de Tampico, Ciudad, Madero y Altamira.

Una vez en el interior, los involucrados intentaron ingresar a áreas administrativas sensibles, particularmente a la Secretaría de Finanzas, provocando afectaciones a bienes del sindicato, hechos que constituyen daño en propiedad.

La organización sindical señaló que estas acciones encuadran en delitos tipificados por el Código Penal del Estado de Tamaulipas, específicamente allanamiento de inmueble y daño en propiedad, agravados por haberse cometido en grupo y mediante engaño.

El sindicato destacó que, pese a la gravedad de los hechos, se actuó con responsabilidad, conteniendo la situación y evitando un conflicto mayor, privilegiando en todo momento la paz, el orden y el respeto a la legalidad.

Asimismo, se informó que existen videos, testigos y evidencia documental que serán puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de que se deslinden las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.

Finalmente, el Sindicato de Trabajadores en Transportes, Terrestres y Casas de Comercio rechazó de manera categórica cualquier intento de golpe a la organización, intromisión ilegal o desestabilización sindical, e hizo un llamado a las autoridades para garantizar el respeto al Estado de Derecho y a la autonomía sindical.

La dirigencia reiteró que el sindicato continuará trabajando con firmeza, transparencia y legalidad en defensa de los derechos de sus agremiados.

Por Mario Prieto.