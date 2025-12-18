Florinda Meza acusa a exesposa de ‘Chespirito’ de quedarse con su dinero

Florinda Meza vuelve a generar controversia al lanzar fuertes declaraciones contra la exesposa de Roberto Gómez Bolaños y hablar del dinero y la herencia de “Chespirito”.

CIUDAD DE MÉXICO.- La polémica alrededor de Florinda Meza y la familia de Roberto Gómez Bolaños parece no tener fin y cuando muchos pensaban que los dimes y diretes surgidos tras el estreno de la serie biográfica de “Chespirito” ya se habían calmado, la actriz volvió a encender la conversación con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Esta vez, la intérprete de Doña Florinda lanzó un comentario directo contra Graciela Fernández, exesposa del comediante, al hablar de la relación económica que él mantuvo con ella durante su matrimonio.

La intérprete de Doña Florinda lanzó un comentario directo contra Graciela Fernández, exesposa del comediante.Captura de pantalla programa chileno Only Fama

Las palabras de Meza provocaron una nueva ola de reacciones y cuestionamientos en redes sociales y entre los seguidores del legado del icónico humorista.

¿Qué dijo Florinda Meza?

Durante una entrevista con el programa chileno Only Fama, Florinda Meza habló desde su experiencia personal y comparó el trato que, asegura, Roberto Gómez Bolaños tuvo con su exesposa frente a lo que ella vivió durante los años que compartieron su vida.

“A mí nunca me compró una casa”, afirmó tajantemente la actriz.

Según Meza, la situación fue muy distinta en el caso de Graciela Fernández, quien, de acuerdo con su versión, habría recibido varias propiedades a lo largo de los años.

Según Meza, la situación fue muy distinta en el caso de Graciela Fernández, quien, de acuerdo con su versión, habría recibido varias propiedades a lo largo de los años.Captura de pantalla programa chileno Only Fama

“Su mamá, cada vez que quiso una casa nueva, cuatro veces, se le compró casa”, comentó, dejando claro que ella nunca recibió un beneficio similar.

La actriz fue más allá y aseguró que Fernández vendía esas propiedades cuando dejaban de gustarle y se quedaba con el dinero obtenido.

“Cuatro veces ella vendía la casa cuando ya no le gustaba y se quedaba con el dinero. No usaba ese dinero, ¿qué pasó? No lo sé”, señaló.

Durante una entrevista con el programa chileno Only Fama, Florinda Meza habló desde su experiencia personal.Captura de pantalla programa chileno Only Fama

Florinda Meza reiteró en varias ocasiones que nunca recibió una propiedad por parte del creador de El Chavo del 8.

“A mí nunca me compró una casa”, repitió, dejando claro su sentir y reavivando una polémica.

¿Qué patrimonio recibió Graciela Fernández?

Tras la separación, Roberto Gómez Bolaños habría dejado una herencia considerable a Graciela Fernández, de acuerdo con diversos reportes, esta decisión estaría relacionada con los remordimientos que el comediante habría sentido al iniciar una nueva etapa sentimental. Entre los bienes que se mencionan se encuentran centenarios, dos casas, un coche, muebles y terrenos.

La polémica alrededor de Florinda Meza y la familia de Roberto Gómez Bolaños parece no tener fin.Especial

Por su parte, Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante, ha señalado en distintas entrevistas que la separación fue un golpe muy duro para su madre, y en una charla con Mara Patricia Castañeda, recordó que para Graciela fue especialmente complicado enterarse de que su esposo la dejaba por otra mujer.

También reveló que, aunque existieron intentos de reconciliación, sin embargo, la relación terminó por romperse definitivamente debido al vínculo con Florinda Meza.

Con información de EXCÉLSIOR