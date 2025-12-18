Llevan alegría a los niños con juguetón

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevó esperanza y alegría a la colonia Palmares con la entrega de juguetes del programa Juguetón 2025

Entre sonrisas, abrazos y la ilusión reflejada en los ojos de niñas y niños, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevó esperanza y alegría a la colonia Palmares con la entrega de juguetes del programa Juguetón 2025, una iniciativa que pone en el centro de la política pública a la infancia y al bienestar de las familias.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal convivió con las familias y realizó personalmente la entrega de juguetes, reafirmando la cercanía de su administración con la ciudadanía y, en especial, con la niñez neolaredense. Durante el evento, la presidenta municipal destacó el sentido humano de este programa.

“Cada juguete que hoy entregamos representa cariño, esperanza y el compromiso de este gobierno con nuestras niñas y niños. Seguiremos trabajando para que ninguna infancia se quede sin alegría y para fortalecer los valores de unión y solidaridad en Nuevo Laredo”, expresó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Como parte del evento Juguetón 2025, se instalaron diversos módulos y actividades recreativas, Además de los 2 mil 380 juguetes que se distribuyeron, también se entregaron 4 mil bolsitas de dulces.

El Juguetón es una iniciativa del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo que tiene como objetivo distribuir de manera organizada y equitativa los juguetes previamente recolectados, priorizando que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan con el respaldo de instituciones educativas, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

La secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio, señaló que el evento fue planeado bajo un esquema de logística integral que permitió una distribución eficiente y segura de los apoyos, garantizando una experiencia digna y ordenada para todas las familias asistentes.

Los asistentes disfrutaron de un set Fotográfico con Santa Claus, la tradicional piñata navideña y se habilitó una zona de brincolines infantiles. Además participó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo Laredo con la entrega de ropa invernal y el Zoológico de Nuevo Laredo con stands y botargas que interactuaron con las y los niños asistentes.

Con el Juguetón 2025, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo confirma su trabajo en pro del bienestar de la niñez, impulsando acciones solidarias que fortalecen el tejido social y llevan momentos de felicidad a las familias de la ciudad.

