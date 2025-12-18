Luto en Ciudad Madero; fallece exfuncionaria y tía del ex alcalde Adrián Oseguera

Falleció una exfuncionaria municipal y tía del diputado Adrián Oseguera Kernion, recordada por su calidad humana y compromiso en el servicio público, hecho que generó consternación entre familiares y personas cercanas.

Consternación y profundo pesar se generaron por el fallecimiento de quien fuera exfuncionaria municipal durante la administración del alcalde Adrián Oseguera Kernion, y a quien unía además un lazo familiar directo, al tratarse de su tía.

La noticia fue confirmada a través de un emotivo mensaje difundido por la familia, en el que se destaca su calidad humana, su entrega y el cariño con el que siempre se condujo dentro y fuera del ámbito público.

En el mensaje de despedida, se reconoce su papel como hija, esposa, madre y cuñada, pero sobre todo como una tía ejemplar, recordada por su sonrisa, su amor incondicional y el cuidado constante hacia su familia.

Durante su paso por la administración municipal, fue reconocida como una mujer comprometida, cercana y sensible, cualidades que hoy son resaltadas por quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y trabajar a su lado.

“Hoy nos dejas un gran vacío, pero te recordaré con mucho cariño”, expresa el mensaje firmado por el diputado Adrián Oseguera Kernion y familia, reflejo del dolor que embarga a sus seres queridos.

La familia expresó que su recuerdo permanecerá vivo y que confían en que ahora descansa en paz, reencontrándose con sus seres amados. Descanse en paz.

José Luis Rodríguez Castro La Razón