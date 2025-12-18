Pierde mujer batalla contra la muerte

La Fiscalía General de Justicia tomó conocimiento del deceso de la señora María del Rocío C, quien tenía 36 años de edad

TAMPICO, TAM.- Después de casi 4 meses de estar internada en el área de cuidados intensivos del Hospital General de Tampico, una mujer que fue atropellada por la camioneta que conducía un ebrio a la altura del puente «El Barquito» de Altamira perdió la batalla contra la muerte.

La Fiscalía General de Justicia tomó conocimiento del deceso de la señora María del Rocío C, quien tenía 36 años de edad y aquella fatídica noche esperaba transporte público para dirigirse a su casa cuando fue embestida por una camioneta Nissan NP-300 tipo pick-up color rojo que la prensó contra una base de concreto.

Desde aquella fecha la señora ingresó al nosocomio presentando una grave lesión en su pierna izquierda, e incluso a través de redes sociales sus familiares pidieron apoyo para solventar los gastos médicos.

Lamentablemente su condición se fue mermando con el paso de los días y finalmente la mañana del martes 16 de diciembre pereció, dando fe de los hechos los agentes de la Policía Investigadora que continuarán con las pesquisas de rigor.

POR OTILIO NÚÑEZ