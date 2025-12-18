Prevé Canaco aumento en ventas del 50 por ciento

Los sectores de ropa, juguetería y alimentos frescos reportan ya un incremento notable en la afluencia de clientes desde la primera quincena de diciembre.

ALTAMIRA, TAM.- La Cámara Nacional de Comercio de Altamira estima un repunte en la actividad comercial que excederá el 50 por ciento. Los locatarios de la zona centro y plazas comerciales confían en un cierre de año exitoso gracias a las compras de última hora motivadas por las fiestas decembrinas.

César Sánchez Aguilar, presidente de la Canaco, afirmó que existe optimismo entre los afiliados ante el flujo de efectivo en las calles.

Este panorama de bonanza económica se debe en gran medida a la entrega de aguinaldos y prestaciones a los trabajadores de la industria petroquímica y del puerto.

Los comerciantes locales reforzaron sus inventarios con el fin de satisfacer la demanda y además extendieron sus horarios de atención al público.

Como medida preventiva, los dueños de negocios solicitaron mayor vigilancia a las autoridades policiacas para garantizar la seguridad de los compradores en el primer cuadro de la ciudad.

El organismo empresarial invita a la ciudadanía a realizar sus compras en establecimientos locales para fortalecer la economía del municipio.

Por Oscar Figueroa

La Razón