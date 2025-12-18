Tampico honra la memoria de Gracia Ramírez Torres con minuto de silencio en Cabildo

El Cabildo de Tampico rindió un homenaje póstumo a Gracia Ramírez Torres al guardar un minuto de silencio durante la sesión ordinaria número 46, en reconocimiento a su trayectoria como colaboradora del Instituto de la Mujer, activista social y promotora cultural.

Antes de iniciar los trabajos, la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya solicitó al cuerpo edilicio “guardar un minuto de silencio” en memoria de quien también formó parte de la actual administración municipal.

El gesto marcó el tono de respeto y reconocimiento a una figura ampliamente conocida por su labor social en la ciudad.

Gracia Ramírez Torres fue creadora digital con más de 13 mil seguidores, desde donde impulsó causas sociales a favor de la población vulnerable a través de su programa “Salud y Bienestar con Gracia Ramírez”, iniciado el 18 de septiembre de 2016.

Cada temporada navideña encabezaba el “Pelotón y Juguetón”, recolectando juguetes que ella misma entregaba, caracterizada como Santa Claus, a niñas y niños de escasos recursos. En redes sociales será recordada por su actitud siempre optimista y cercana.

Además, fue una incansable promotora cultural: apasionada de la lectura, autora de libros de poesía y participante en obras teatrales como “Los monólogos de la vagina”.

Nacida en Guadalajara, Jalisco, el 29 de marzo de 1969, residía en Tampico. Le sobreviven su esposo e hijas. Descanse en paz, Gracia Ramírez Torres.

