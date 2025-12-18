VIDEO: Antonio Mohamed sale sin pantalones en entrevista en vivo

El técnico campeón del futbol mexicano se conectó vía zoom a un programa de TV, pero tuvo un pequeño descuido con la cámara

CIUDAD DE MÉXICO.- Antonio Mohamed, el hombre de moda en el futbol mexicano por ser bicampeón, anda en boca de todos por sus logros, sus peleas con periodistas y ahora por un motivo más.

Durante una entrevista con un programa de televisión (FOX), estaba en su sala hablando distendido con los comentaristas, que en su gran mayoría son exfutbolistas.

En un descuido y mientras en el plató se reían de sus chistes, Mohamed se levantó de su asiento para buscar su chicharo auricular y mostró que estaba sin pantalones. No se alcanza a apreciar bien si estaba en short o en ropa interior.

A partir de ese momento, las redes comenzaron a circular con las imágenes del técnico bicampeón del futbol mexicano sin pantalones. Muchos creen que por traer camisa de vestir, anduvo en el día con sus pantalones, pero al llegar a casa se quedó en ropa interior.

Otros consideraron que ya estaba por dormir, así que se puso cómodo. Cómo sea, lo que haga o deje de hacer Mohamed en estas fechas, es motivo de interés general.

El momento de ‘bochorno’ del Turco

Durante la entrevista, Mohamed no se percató que salió sin pantalones en la televisión pues los movimientos que hizo lo llevaron a estar otra vez con placidez en su asiento sin dejar de reír por la interacción que hacía, sobre todo con Félix Fernández, exportero del Atlante y Celaya, quien presumía al aire que sólo Mohamed le hizo un gol en su carrera.

El tono distendido, alegre y jocoso que suele tener Mohamed cuando está de buen humor impregnó a los comentaristas de televisión quienes siguieron con la plática mientras los aficionados aplaudieron que el técnico bicampeón del futbol mexicano se lo tome a la ligera sin preocuparse en excesos por su imagen .

Con información de EXCÉLSIOR